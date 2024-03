Sánchez recuerda a Ayuso que es presidenta por la lucha de muchas mujeres por la igualdad

El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha dicho este viernes que si Isabel Díaz Ayuso es presidenta de la Comunidad de Madrid es "como consecuencia de la lucha de muchísimas mujeres" que perdieron la vida por reivindicar la igualdad real y ha opinado que no hace un "justo tributo" a las mujeres cuando apela a la celebración de "un día del hombre".

En una rueda de prensa durante su visita oficial al país, ha expresado que no le ha llamado mucho la atención que Ayuso diga que "poco menos que había que aprobar también un día del hombre" porque el PP es un partido que "abrió la puerta" a Vox, un partido de ultraderecha que cuestiona la defensa la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres.

"Yo creo que si la presidenta Ayuso es presidenta de la Comunidad de Madrid también es como consecuencia de la lucha de muchísimas mujeres que, hasta incluso, perdieron la vida para empoderar a las mujeres y reivindicar la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres en todos los ámbitos, también el ámbito político", ha sostenido Sánchez. En este sentido, ha recriminado a Ayuso por sus palabras porque cree que desmerecen y "no hacen justo tributo a todas aquellas mujeres que durante muchísimos años, en silencio y ante el rechazo de la mayoría social" trabajaron "muy duro para que efectivamente ella se pudiera presentar a las elecciones y pueda ser elegida, en este caso, presidenta de la Comunidad de Madrid".

Sánchez ha señalado que el pasado 28 de mayo el PP "abrió las puertas de muchos gobiernos" municipales y autonómicos a Vox, una fuerza política, ha recordado, que se salió del pacto de Estado contra la violencia de género y que "ha hecho precisamente de la violencia de género. 1 de sus principales armas de oposición" al banalizarla.

El presidente del Gobierno ha advertido sobre el "riesgo" ante el retroceso de derechos, consensos y conquistas "que pensábamos garantizados" no solo en la igualdad entre hombres y mujeres, sino también en asuntos como censurar la cultura o negar el cambio climático. Ha apuntado a la censura de obras teatrales y culturales en ayuntamientos gobernados por PP y Vox "por el mero hecho de defender la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres" y ha opinado que no se trata de "algo anecdótico", por lo que ve necesario "poner pie en pared y responsabilizar no solamente a la ultraderecha, sino a esos socios necesarios".

A mí me ha llamado la atención que quien acaba de romper como nunca la igualdad ante la ley de los españoles (hombres y mujeres) con una amnistía a golpistas y corruptos, se dedique a mentir sobre mis palabras y darme lecciones sobre cómo celebrar que soy mujer.



Luego recuerdo… pic.twitter.com/cpZ3HptVJ4 — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) March 8, 2024

Tras las críticas de Sánchez, Díaz Ayuso ha acusado al presidente del Gobierno de "mentir" sobre sus declaraciones, al tiempo que le ha recriminado que trate de darle "lecciones" sobre cómo celebrar el 8M.

"Luego recuerdo que es el mismo que suelta a los violadores y agresores sexuales, y lo entiendo todo", ha añadido.