Marcha estudiantil del 8-M en Zaragoza: "No somos histéricas, somos históricas"

Una inclusión íntegra de las mujeres en los temarios que reconozca su papel en la historia y su aportación a las diversas áreas del conocimiento, una educación afectivo-sexual plena, diversa e inclusiva que incluya las demandas del movimiento LGTBI y el fin del "genocidio" del pueblo israelí. Estas son algunas de las demandas con las que ha terminado la marcha estudiantil del 8-M de Zaragoza que ha recorrido el centro de la ciudad para culminar en la plaza del Pilar. En la lectura del manifiesto también se ha rechazado todo tipo de acoso sexual y violencia machistas y los ataques a las personas racializadas y migrantes.

La manifestación ha comenzado a las 12.00 en la plaza de San Francisco bajo el lema 'Contra el patriarcado, de las clases a las calles ¡No reblamos!". Durante unas dos horas los participantes han recorrido la Gran Vía, el paseo de la Independencia y la calle de Alfonso I bajo una amenaza de lluvia que en algunos momentos ha hecho su aparición de forma tenue. "No son muertas, son asesinatos", "Ninguna mujer es ilegal", "Si nosotras paramos se para el mundo" y "Las feministas con Palestina", han sido algunos de los eslóganes que se han coreado durante el recorrido.

Rodo Mateo y Silvia Otobalea, alumnos de Bachillerato de Artes en el instituto Goya, era la primera vez que participan en este tipo de protesta. "Queremos poder vestirnos como queramos y no sentir que tenemos que ser absolutamente perfectas en todo por el hecho de ser mujeres", defendían. Abundaban los grupos de compañeros, como Paula Almazán y Andrea Bernia, que habían acudido junto a otros alumnos del instituto Luis Buñuel. "Queremos volver tranquilas a casa por la noche, sin pasar miedo y sin que nuestros padres nos tengan que decir que vayamos con cuidado", aseguraban.

En esta marea violeta se han visto también muchos pañuelos palestinos y a la movilización se ha sumado el presidente de la Casa de Palestina de Zaragoza, Ibrahim Abiat. Entre los asistentes había también algunas familias, como Esti Gregorio que con su hijo de 10 meses caminaba a la par que la pancarta de cabecera junto a su madre y dos hermanos. Reconocía que aunque "se han hecho avances en la igualdad" quedan temas pendientes, como que el cuidado de los hijos y la conciliación familiar "no penalicen la trayectoria profesional de las madres".

La brecha ideológica abierta con los adolescentes que cuestionan y rechazan los principios feministas también preocupa. "Es muy cansado estar en clase discutiendo con personas que no entienden el feminismo. Hay muchos bulos alrededor de él que hay que desterrar", aseguraba Julia Campo, alumna de Bachillerato del instituto Félix de Azara.

Los mensajes lanzados desde los carteles que llevaban los asistentes ponen en foco en muchas de las cuestiones que marcan este Día Internacional. "No somos histéricas, somos históricas", "Tu mente es más corta que mi falda", "No me silbes, no soy un perro" y "El machismo es una enfermedad es una enfermedad de transmisión social y su cura es la educación", se podía leer en algunas pancartas. Volverán a las calles esta tarde en la movilización que discurrirá de nuevo por el centro de la capital aragonesa a partir de las 19.00.