Cómo hacer que una casa pequeña parezca más grande

Es todo una cuestión de ilusionismo. Cuentan los guías del Palacio de Versalles que la Galería de los Espejos se creó con un motivo específico: dar la sensación de una mayor amplitud. Después, estos 73 metros de vidrieras reflejarían las idas y venidas de reyes que procedían de Siam y Persia. A día de hoy, arquitectos e interioristas aplican también sus técnicas dentro de los hogares de dimensiones reducidas para que parezcan más grandes, que haya más espacio. Y no tiene por qué haber espejos de por medio (aunque sí que es una buena solución).

Aunque los 'mini pisos' afloran cada vez más en España y en Aragón, todavía no hemos llegado al nivel de ciudades como París o de países como Japón, donde el metro cuadrado se paga casi con oro. Así, las dimensiones no son tan reducidas y las soluciones no son tan complejas, pero también requieren de la ayuda de un profesional que sepa encajar las piezas.

De hecho, cada vez más 'gigantes' del mobiliario, como Ikea, integran en sus colecciones productos que podrían solucionar la vida de las familias que viven en hogares hacinados. Tanto es así, que en su catálogo hay una cama que se convierte en sofá o se divide en dos; una mesa que sirve también como mueble de almacenaje y como bandeja; o un escritorio plegable con cajones.

"En las 'mini casas' importa el origen. Se crean nuevas unidades familiares que antes eran inexistentes. Además, hay una moda ahora entre la gente joven de hacerse con estas viviendas, porque van a estar solo unos años en ella y van a vivir solos", precisa Álex Lezcano, arquitecto fundador del estudio zaragozano Cronotopos. Este tipo de inmuebles ganan enteros para la gente que quiere quitarse algunos metros cuadrados de encima.

Una vivienda de Zaragoza donde la cama se esconde en la pared para transformar una pequeña sala de reunión en un dormitorio. Cronotopos

Un espacio de una vivienda de Zaragoza que se oculta tras una puerta corredera. Cronotopos

Precisamente, este despacho tiene numerosos proyectos en los que actúan en una reforma para dar una mayor sensación de amplitud en la vivienda, con unos mantras marcados. En Alicante rehabilitaron un edificio entero de pisos con pequeñas dimensiones, al igual que en Zaragoza, donde también han actuado con frecuencia en hogares pequeños.

Al final, todo se basa en exponer lo imprescindible y guardar lo prescindible de una manera elegante. Por ejemplo, en una reforma de una vivienda de Zaragoza, este despacho de arquitectos optó por esconder la cama en un armario de manera que, si se necesitara, esa sala decorada con una mesa y dos sillas podía transformarse en un dormitorio. A su vez, este mismo habitáculo está oculto en el salón, tras una puerta corredera.

El propio mobiliario puede cumplir función social o de almacenaje. Así, en un pequeño ático de la capital aragonesa, Cronotopos coloca un banco corrido bajo cubierta que hace las veces de baúl. "Dado que la vivienda no cuenta con suficiente espacio disponible el espacio social ha sido diseñado estratégicamente para abordar las necesidades de almacenamiento. Con este objetivo en mente, se propuso la incorporación de un mobiliario que cumple una doble función: servir como espacio de almacenamiento y desempeñar un papel fundamental en la recepción de visitas y como lugar de estancia", precisan.

Un banco-baúl en una vivienda de Zaragoza. Cronotopos

En esta misma vivienda se utiliza otra de las fórmulas que pueden hacer que el hogar simule ganar dimensiones. Se trata de las puertas correderas con espejos, que en este caso delimita el dormitorio. Los que más amplitud generan son los altos, que también suelen colocarse en la entrada al ser, habitualmente, el espacio más pequeño de la casa.

Una puerta corredera con espejo en una casa de Zaragoza. Cronotopos

Estos trucos pueden aplicarse, incluso, en casas grandes. Así lo constata Lezcano, que detalla que en uno de sus proyectos, llamado 'From Miami with Loft', un mismo espacio se utiliza para dos cosas. "El hombre tiene un despacho y, en pocas ocasiones, necesita que se transforme en un dormitorio para invitados", apunta. De esta manera, con tan solo un cerramiento de tabique móvil y una cortina acústica, se logra este cambio de uso. "El objetivo era diseñar un espacio agradable pero que si solo se va a usar cinco veces al año se aproveche de otra manera. La vivienda no tiene necesidad, pues tiene 140 metros cuadrados", añade este arquitecto. En este piso resalta, además, la utilización de los armarios con puertas correderas, otro elemento que ayuda a hacer que parezca más grande.

Un cerramiento con una cortina acústica. Cronotopos

Armarios con puertas correderas en un piso de Zaragoza. Cronotopos

Los paneles deslizantes pueden servir, también, para esconder el televisor, por ejemplo, de manera que se crea un espacio más despejado. También es habitual tener una cama en una habitación (normalmente infantil) con un colchón extra debajo, pero se puede sustituir por cajones para ganar más espacio. Vamos, como el típico canapé, pero sin estar totalmente integrado.

Una pequeña cama con un cajón debajo. Sacum

Hasta los 'pufs' pueden tener almacenaje. Un asiento extra, no ocupa mucho espacio... Y, además, decoran el hogar. Las mesas también tienen su punto: las hay plegables, para poder quitarlas si no se necesitan y ganar espacio, pero que incluso tengan algo de almacenamiento. Las estanterías sin fondo, ubicadas en la pared, también ayudan a tener las habitaciones despejadas y pueden servir para exhibir piezas decorativas o para guardar libros, por ejemplo.

Una mesa plegable de Ikea que tiene cajones. Ikea

Según los interioristas, en las cocinas también hay innumerables muebles que contribuyen a hacer la vivienda más grande. Mesas extensibles en la encimera, esconder la campana en un lateral, o incluso el propio fregadero bajo un mobiliario que funciona como mesa.