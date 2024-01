Los grifos negros (y los raros) conquistan los baños y las cocinas de las casas

El 'brilli brilli' da paso al mate. No ha pasado mucho tiempo desde que en los hogares se demandaran los grifos con acabados brillantes en tonos claros como el blanco, pero ya son historia. El negro pide paso para convertirse en la opción preferida de las familias a la hora de escoger su nuevo grifo para darle un toque decorativo, elegante y moderno al baño o a la cocina.

Es una circunstancia que confirma Enrique de la Rosa, arquitecto y propietario de Prear Arquitectos. "Se pide mucho el tema de la grifería negra. Tiene mucha demanda. Pero ya no solo en baños, sino en toda la vivienda", precisa. Los detalles en este color se reparten por las puertas (en sus pomos), o incluso en el techo, con luces con tonalidades más apagadas. "Como trabajamos con reformas integrales, intentamos homogeneizarlo todo. Al incluir grifos de este tipo, seguramente también optes por tiradores negros, por ejemplo", añade.

De la Rosa considera que se trata de una cuestión "de moda, de decoración", que, cuando llegue otra idea que guste más, desaparecerá. Asimismo, lo que se lleva mucho últimamente es el grifo directamente empotrado en la pared, aunque "tiene un coste mayor, por lo que se considera más 'premium'". Contrasta, además, con las tonalidades más blancas que se suelen llevar en los muebles de los baños.

Un baño integrado en una habitación en una vivienda de Zaragoza, con los grifos en color negro. Prear Arquitectos

"Es una moda que se da más por la tipología de color opaco, no tanto por solo el negro", asevera Sergio Beltrán, propietario de la empresa zaragozana de grifería Grizasa. Es cierto que, al ser de este tono, se nota más la suciedad, pero precisamente así ayuda a mejorar su mantenimiento. "Lo puedes mantener mejor que un lacado en cromo", dice. Estas tendencias provienen, generalmente, de ferias de decoradores que se celebran en Valencia e Italia. Las grandes empresas de distribución, como Roca, incorporan estos artículos a su catálogo y, de pronto, uno se obsesiona con un grifo negro.

El baño de una vivienda en Zaragoza, donde el color neutro de las paredes contrasta con el oscuro del mobiliario. DANA Arquitectos

No obstante, Beltrán opina que esta moda se debe, principalmente, a la compleja situación que atravesó el mundo entero tras la llegada de la pandemia. "Desde hace tres o cuatro años, lo que más se solicitan son los colores opacos, acabados mate en tono negro. Es un reflejo de la sociedad, de cómo se siente. Hace 10 años, se buscaban los brillos y se llevaba muchísimo el blanco. Eso ahora ha cambiado", comenta. El tinte negro, además, viste mucho mejor los baños y las cocinas, con un acabado "más pulcro" y que, además, combina perfectamente con el estilo minimalista.

En lo que a grifería respecta, el negro se lleva en su totalidad: en el bidé (cada vez quedan menos), en los lavabos, en las fregaderas, en los brazos de duchas... "En absolutamente todo", incide el propietario de Grizasa. Después, para combinar, las mamparas, los muebles y las encimeras se colocan también en negro para darle uniformidad. "Se ponen de este tono hasta las jaboneras empotradas", añade. Incluso, llega a ser más económico, por lo que "familias con menor poder adquisitivo también pueden tener un acabado muy bonito".

Modas de grifos raros o curiosos

Hablando de grifos... ¿Ustedes han visto esos que se sacan como si de una manguera se tratase, se pueden girar e incluso tienen varias potencias de agua? Este mundillo ha evolucionado sobremanera y se ha adaptado a los tiempos modernos, de modo que cada vez más grifos raros o curiosos inundan las cocinas y los baños.

Un grifo extraíble. Pinterest / Genebre

Los más comunes dentro de las 'rara avis', cita Sergio Beltrán, son los grifos que tienen el mango extraíble o para sistemas de ósmosis (para suministrar agua de mineralización muy débil). "También están los que sustituyen al bidé, que se colocan directamente en la pared y tienen una doble función: la higiénica y la de la limpieza de la taza del inodoro", añade Beltrán. Además, existe la opción de hacerse con grifería de ahorro de energía. "Esto se traduce en que, al dejar el grifo en una posición intermedia, solo sale agua fría y no se activa la caldera. En uno tradicional, hace amago de encender la caldera y gasta. A largo plazo, con lo ahorrado, la instalación de este producto se autofinancia", manifiesta el propietario de esta empresa zaragozana.

El grifo Malleco Touchless, de Jacob Delafon. Kohler

No obstante, en otros países ya se han popularizado grifos que hacen, literalmente, de todo. Se utilizan nuevos materiales, como la silicona o caucho (más flexibles e higiénicos), e incluso se comercializan algunos que actúan como una ducha o manguera y pueden cambiar su caudal, dependiendo de para lo que se utilicen, con tan solo apretar un botón.

Se han modernizado tanto que han llegado al mundo digital. Lo más novedoso en griferías de cocina son los accionamientos táctiles y los dispositivos digitales de encendido y apagado, que facilitan todavía más la tarea de lavado y de mantenimiento del propio grifo cuando las manos están manchadas (y su precio no baja de los 180 euros). Por ejemplo, el modelo Malleco Touchless, de Jacob Delafon, equipa un sensor de alto rendimiento situado debajo del caño y orientado hacia la base del grifo que escanea el área de detección 50 veces por segundo e interactúa con los movimientos para abrir y cerrarlo sin contacto, de forma precisa e intuitiva.

El grifo modelo 4N1 de InSinkErator, que proporciona agua con gas. Pinterest / InSinkErator

Pero cuidado. Del grifo ya no solo se va a poder beber agua filtrada, sino que han aparecido en el mercado griferías que proporcionan ¡agua con gas y refrigerada! Cada vez más firmas internacionales incorporan más funcionalidades a sus griferías de cocina. Por ejemplo, el modelo 4N1 de InSinkErator, además de lo convencional, ofrece agua para beber en distintas opciones: filtrada, refrigerada, caliente y con o sin gas. No obstante, también tiene precio de robot: no baja de los 1.600 euros.