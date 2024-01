Una casa sin cortinas: ¿sí o no?

Como muchos tantos elementos de la casa, las cortinas están destinadas a transformarse. Aunque aún les queda muchísima vida, una parte de las generaciones más jóvenes optan por quitarlas o sustituirlas por estores (que tienen una función casi idéntica), tal y como confirman varias revistas de decoración. ¿Qué recomiendan los y las interioristas?

Para un español es muy complicado imaginarse una casa sin sus cortinas, ya sea lisa y lasa de color blanco, con diseños personalizados, con patitos impresos o totalmente opacas. Algunas de las ventajas de hacerlo: se gana todavía más luminosidad natural, lo que conlleva una sensación de una mayor amplitud dentro del hogar. Es, prácticamente, una tendencia nórdica, un modelo muy atractivo para las nuevas generaciones.

En Zaragoza no es una tendencia muy arraigada. Depende mucho de si el inmueble está a pie de calle o de si es un ático, pero las interioristas expresan que las personas más jóvenes escogen los estores antes que las cortinas. "Han cambiado muchos los estilos en el interior de las viviendas. La gente joven prefiere un estilo más nórdico, más liviano, sin mucha carga, y para ello los estores cumplen una buena función", explica Susana Cabrero, de Susana Interiorista (@Susana.reformas en Instagram).

Un proyecto de Esmeralda Blasco de una vivienda en Zaragoza. Se colocaron cortinas que decoran un estor. Esmeralda Blasco Interiorismo

El elemento que más casa con ese estilo más 'vintage' es el estor. "Además, se pueden combinar con algunas ventanas que colocan ahora que son como opacas. Ahora no es como antes, que las cortinas eran la prioridad de la casa porque es lo que más viste", apostilla Cabrero. No obstante, ella no suele recomendar quitar las cortinas, sino cambiarlas por otras hechas de materiales más traslucidos, como el visillo. "Soy una enamorada de la luz natural", asegura.

Aunque las vistas sean preciosas, tampoco aconseja prescindir de las cortinas. "Si tienen ventanales muy grandes, suelo recomendarles que pongan tejidos mucho más traslúcidos, que dejen pasar más la luz... Al final es lo mismo, tener más luminosidad", añade esta interiorista zaragozana. Dependiendo de la habitación, prefiere colocar solo estores, como el caso de los dormitorios infantiles. "Sobre todo, los que más colocamos son los plegables e incluso motorizados", explica. Su precio va desde los 30 euros hasta los más de 100.

La interiorista zaragozana Esmeralda Blasco (@esmeraldablasco_interiorismo en Instagram) es más de la opinión de que las cortinas van a volver fuerte como tendencia este 2024. "La gente joven se decanta más por los estores, pero últimamente lo que más estamos colocando son cortinas", precisa. Incide en que lo minimalista está mezclándose con lo clásico, de ahí que últimamente más gente se interese por este elemento.

"Sí que es cierto que tanto cortinas como estores las colocamos de los mismos tonos: neutros o incluso blancos. Además, la gente intenta huir del lino pero a la vez le gusta mucho. El problema es que hay que plancharlo", añade Blasco. El impulso de los estores se da, especialmente, en las habitaciones infantiles, donde proliferan los enrollables, comenta. Asimismo, también son una buena opción en las cocinas, ya que su limpieza es más sencilla que la de las cortinas.

"Nosotras opinamos que la cortina es un elemento que va más allá de la privacidad: es decorativo y cultural, lo tenemos ya interiorizado. Vemos una casa bien acabada cuando tiene las cortinas puestas", sentencia. Es cuestión de gustos, pero este trozo de tela que separa la calle de la vivienda se mantiene fuerte.