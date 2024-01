Aitor Sánchez: "No queramos compensar los excesos en 15 días"

Recibimos mucha información sobre nutrición, pero parte de ella puede ser inexacta o falsa. "La clave es guiarnos por el sentido común, ser un poco escépticos y dudar frente a planes que puedan sonar muy mágicos", asegura Aitor Sánchez, uno de los nutricionistas más conocidos de nuestro país, que divulga sus conocimientos en diferentes medios, en sus redes sociales a través del portal Mi Dieta Cojea y en sus libros. Al mismo tiempo, este activista y voluntario en diferentes oenegé no se olvida de subrayar la situación bipolar que vivimos con respecto a la nutrición: "Hay gente muy concienciada sobre nutrición, pero también hay gran parte de pobreza infantil y de pobreza energética en hogares españoles que se echan lo que pueden a la boca".

¿Tomarse un vermú los domingos es saludable?

Atribuirle al vermú como tal el hecho de ser saludable nunca va a ser adecuado, lo que sí que es muy saludable es pasar tiempo con las amistades, salir y disfrutar. Yo también disfruto de vez en cuando de algún vermú, eso sí, sabiendo que no es saludable. Y no pasa nada.

Un propósito habitual de principios de año es comer mejor.

Ahora tenemos un par de semanas para calibrar qué hábitos podemos mantener. Por ejemplo, si alguien se ha propuesto ir al gimnasio todos los días y deja de hacerlo el 15 de enero es que ese objetivo no era realista. Lo mismo en alimentación: si te propones que este año no vas a beber refrescos o no vas a tomar azúcar, eso va a acabar explotando. Por eso tenemos que plantearnos los propósitos y revaluarlos. El segundo consejo sería proponernos cosas que estén en nuestra mano, porque los objetivos inespecíficos, como voy a comer mejor, son muy difíciles de medir. Pero si tú te propones beber agua en casa y solo refrescos o cerveza fuera, eso es una cosa medible a la que sí te puedes comprometer. O si quieres perder cinco kilos: en casa tomas fruta de postre, y fuera pues ya te comes unas natillas. Si los objetivos son realistas no nos frustraremos luego.

¿Y cómo perdemos ese par de kilos ganados en Navidad?

No hay un método de choque recomendable, al contrario, ahora sabemos que las compensaciones no son positivas ni a corto ni a largo plazo. Tiene mucho más sentido iniciar lo antes posible hábitos saludables que duren meses. Si nos hemos pasado esta Navidad no nos sintamos culpables, ni queramos compensar los excesos de un mes en 15 días.

¿Cómo convencemos a nuestros hijos para que coman más fruta y menos bollería industrial?

Desde el convencimiento no siempre nos vamos a ganar a un adolescente porque tienen otras prioridades distintas, así que lo mejor es dar ejemplo en casa y que tengan ambientes saludables: si en tu casa tienes fruta desarrollará el aprecio por la fruta más allá de que le digas que es sana y que previene enfermedades.

Por otra parte, cada vez hay más jóvenes vegetarianos.

Totalmente: las inquietudes de las nuevas generaciones han cambiado y ahora están mucho más concienciadas con el impacto que tiene nuestra alimentación sobre el medio ambiente. También tienen muchísima más sensibilidad por los animales, y eso se traduce en que muchas personas abracen este modelo de dieta. Pero, muchas veces, sus padres se han criado en otra generación en la que han aprendido que la carne y el pescado son imprescindibles, entonces tenemos que tranquilizar a esas familias para que en los hogares puedan convivir ese modelo de alimentación con la información un poco desactualizada que se ha tenido.

¿Son imprescindibles los lácteos?

No: si fuese así no existirían las personas alérgicas a los lácteos. No hay ningún grupo alimentario imprescindible porque esos nutrientes siempre los podemos encontrar en otro grupo.

¿Los hidratos de carbono son lo peor?

Meter a todos los hidratos de carbono en el mismo saco es poco preciso: no tienen nada que ver los hidratos de una tarta con los de los garbanzos. De hecho, la gente que se quita los hidratos puede que adelgace o que experimente cierta mejora, pero no se debe a quitarse los hidratos, sino a que se ha quitado los dulces, la bollería, los refrescos, todos esos productos malsanos.

¿Cuando sale por ahí con los amigos les da la cena?

No, ni mucho menos. El salir a cenar fuera y el socializar con la gente no tiene que ser necesariamente el momento en el que prioricemos la salud, sobre todo porque no siempre hay opciones saludables y el intentar buscarlas puede que nos frustre. Hay que encontrar un equilibrio, y ese equilibrio también va a medirse por cuántas veces comemos fuera: si tú sales a cenar una vez a la semana o cada quince días, no vale la pena que busques un sitio saludable, aunque puedes buscar alguno con opciones para lo que le apetezca a cada uno.

Es usted el nutricionista de 'OT'. ¿Era fan del programa?

No suelo ver televisión, pero el formato sí que me gusta, sí que vale la pena. Agradezco que hayan querido contar conmigo ya dos años para la charla formativa y para que los participantes conozcan las ventajas de estar comiendo alimentos saludables.