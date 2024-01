La hija de José Luis Gil rechaza la actitud de sus compañeros de 'La que se avecina'

No son buenas noticias para la televisión las nuevas declaraciones sobre el estado del reconocido actor zaragozano José Luis Gil. Su hija, Irene Gil, en una entrevista a la revista 'Pronto' detallaba el estado de salud de su padre tras más de dos años de que le ocurriera el ictus: "No creo que mi padre pueda volver a la televisión. Fue un ictus muy fuerte, que le ha dejado secuelas graves".

Irene ha comentado que su padre se encuentra bien, pero no como antes de que sufriera el ictus y están luchando por seguir adelante. "Nosotros lo llevamos como podemos. Hemos hablado con los neurólogos, con el centro de rehabilitación y, aunque nadie nos dice que no haya nada que hacer, tampoco apuntan a que la situación se arregle. Yo no lo veo, pero ojalá me equivoque y todo cambie a mejor en el futuro, aunque el paso del tiempo te hace perder las esperanzas", detallaba la hija del actor a lo que añadía que su padre "tiene movilidad, pero, claro, no es un hombre muy joven. Mi padre reconoce a todo el mundo. Si viene alguien a verle sabe quién es, se entera de todo, pero tiene problemas para comunicarse".

Conocido por sus papeles de Juan Cuesta en 'Aquí no hay quien viva' y de Enrique Pastor en 'La que se avecina'. Con muchos de sus compañeros lleva compartiendo rodaje más de diecisiete años y mantiene una buena relación, pero tal y como ha apuntado su hija en la entrevista no todos se acercan a verle: "Muchos de sus compañeros de 'La que se avecina' no le visitan. A José Luis le hace ilusión que vayan a verle, se pone muy contento, pero deben de estar muy ocupados".

Irene aclara que aunque sus compañeros lancen "mensajes llenos de optimismo" la situación es "complicada". Y recalca que "se han dicho cosas que no se ajustan a la realidad de José Luis, quizá porque los que hablan no saben, pero están deseando que supere esta etapa tan difícil"

"Todos quieren verle de nuevo en activo, aunque, hoy por hoy, eso parece imposible", se lamenta Irene, sobre el futuro laboral de su padre.