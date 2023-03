La hija del actor zaragozano José Luis Gil comparte una nueva foto de su padre tras el ictus: “Cada día un poco mejor”

Un año y medio después de sufrir un ictus, el zaragozano José Luis Gil continúa recuperándose con la ayuda de su familia y sus seres queridos. Su hija, Irene Gil, ha querido compartir una fotografía junto a su padre en la que aparecen agarrados de la mano paseando por Madrid.

El actor, conocido como "señor Cuesta" por su papel en 'Aquí no hay quien viva', parece estar recuperándose poco a poco. "Cada día un poco más lejos, cada día un poco mejor", ha escrito su hija en su cuenta de Instagram junto a la instantánea.

Han sido varias las muestras de cariño que ha mostrado Irene Gil hacia su padre en sus redes sociales, demostrando que no lo ha dejado solo ni un momento. El pasado 11 de febrero le dedicaba unas bonitas palabras en un 'post' junto al actor." En 2006, cuando nació mi hija, la ingresaron unos días y yo tuve una depresión posparto tremenda. En 2012, me caí esquiando, me rompí la espina tibial, ligamento, un destrozo. Operación, escayolada 2 meses, 7 meses rehabilitando. Fueron dos momentos complicados, necesitaba ayuda y en ambos casos, me instalé en casa de mis padres. Ellos me cuidaron, a mí y a mi familia. Ahora, son ellos los que necesitan apoyo y que les echen una mano. Aquí estamos, nos hemos venido a hacer lo que tantas veces ellos han hecho por nosotros. Y solo espero que pronto dejemos de ser necesarios aquí", escribía entonces.

Sus compañeros de profesión no han dejado de mandarle ánimos a través de la cuenta de su hija. Loles León, actriz de 'Aquí no hay quien viva', escribió: "Pronta recuperación y muchos besos a toda la familia". Ana Ruiz también comentó en la publicación. "Cuestión de tiempo. Y qué bien lo estáis haciendo. A seguir", dijo.