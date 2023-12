No hay buenas noticias sobre el estado de salud del querido actor José Luis Gil

Fue el pasado 4 de noviembre de 2021, cuando el mundo de la televisión se despertó con la noticia de que José Luis Gil había sufrido un ictus isquémico agudo hemisférico izquierdo por el que tuvo que ser ingresado en un hospital de Madrid. El popular Juan Cuesta de 'Aquí no hay quien viva' se enfrentaba a una de las situaciones más difíciles de su vida, y junto a él su familia que, desde entonces, ha ido dando noticias del estado de su padre, conscientes del cariño que el actor aragonés despierta entre el público.

El último parte lo ha dado su hija Irene, quien en declaraciones a la revista Pronto, ha indicado que no cree que su padre "pueda volver a la televisión. Fue un ictus muy fuerte, que le ha dejado secuelas graves".

Una noticia que ha sentado como un jarro de agua fría para los que admiran a este actor de raza, que tantos buenos momentos ha hecho pasar a los espectadores.

Pero sobre todo, ha supuesto un duro mazazo para su familia. "Nosotros lo llevamos como podemos. Hemos hablado con los neurólogos, con el centro de rehabilitación y, aunque nadie nos dice que no haya nada que hacer, tampoco apuntan a que la situación se arregle. Yo no lo veo, pero ojalá me equivoque y todo cambie a mejor en el futuro, aunque el paso del tiempo te hace perder las esperanzas", detalla la hija de Gil

Hace unos días, Irene Gil subió una foto a su Instagram en la que abraza a su padre, ambos sonrientes, pero las noticias que acompañan a la tierna imagen no son tan agradables. La joven reconoce que ya nada va a ser igual. "Me preguntáis por mi padre, os lo agradezco en el alma, sentir tanto cariño es un honor. Es duro tener que hablar en su nombre, me gustaría que él pudiese responder a vuestros mensajes. No es así", asegura, mientras indica que "han pasado 2 años y estamos asumiendo todos que la vida no va a volver a ser la misma".