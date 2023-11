¿Cómo abordar el duelo? "Pocas personas son capaces de empatizar con el doliente"

El error más recurrente que observa Blanca Fernández-Galiano, experta en acompañamiento en duelo, es que las personas queremos evitar el dolor. "Y lo único que hacen es cargárselo a la espalda. Nos da miedo hablar de la muerte y del sufrimiento; siempre le damos la espalda. Para mí, es básico que sepan lo que les va a pasar si tienen una pérdida. El estado del doliente (de la persona que está en duelo) varía muchísimo y muchas veces piensan que son un bicho raro", advierte la también presidenta de la Asociación Humanismo y Vida (Humavi), con sede en Zaragoza.

La primera fase del duelo es la negación y después -y no siempre en este orden- la tristeza, la rabia, los miedos, el perdón (cuando se acepta la pérdida, ya sea la muerte de un familiar o allegado o el fin de una relación) y, por último, la fase de gratitud. "Cada duelo es distinto, pero lo fundamental es que afrontemos que hay una serie de etapas por las que todos vamos a tener que transitar", señala. Ella, cuando está ante una persona que llora, siempre le dice que llore todo lo que necesite. "El conectar con la tristeza es lo que nos ayuda a superar el duelo. Un duelo que no está elaborado no desaparece por sí solo y es posible que muchos duelos acumulados hagan saltar a la persona por los aires en un momento determinado", sostiene.

Por ello en fechas tan señaladas como la de Todos los Santos, desde la Asociación que preside (que cuenta con una unidad de duelo) muestran su deseo de que nadie pase su duelo en soledad. "En general, los dolientes se quedan como muy desatendidos. En los tiempos que vivimos, y salvo que sea una cosa muy trágica, hemos llegado a normalizar el duelo. Lo vemos en los tanatorios; es como un acto social donde la gente se saluda... Muy pocas personas son capaces de empatizar con el doliente. El camino del duelo es largo y, a veces, tortuoso", opina.

Entre las tareas que Blanca Fernández-Galiano propone para aquellas personas que están atravesando una pérdida figuran revisar cuáles son sus cargas emocionales, trabajar el dolor de esa pérdida, adaptarse a la nueva vida y recolocar emocionalmente a esa persona ausente. "Las rupturas de pareja son muy dolorosas porque conlleva no solo el recuerdo de todo lo que se ha vivido sino por la proyección de lo que va a ser de sus vidas. Hay que aprender a adaptarse; es lo que llamamos la resiliencia para aceptar que hay una nueva situación y que, dentro de ella, se puede llegar a ser muy feliz", explica. Y cuando vean que por sí solas no pueden salir de esa situación, que tocan fondo, pidan ayuda. "No obstante, siempre recomiendo no llegar a ese extremo. Cuanto antes se pida ayuda antes pasaremos el proceso del duelo", añade.

Entre las herramientas que utiliza el 'counselling' para que esas personas dolientes trabajen sus emociones están la escucha activa, la empatía o el no juzgar, entre otras. "Lo que hacemos es sostenerles en sus emociones. Es estar ahí para lo que ellos puedan querer expresar y ayudarles a tomar esas decisiones. Hay que aceptar la realidad de esa pérdida y que eso duele mucho", detalla.

Blanca Fernández-Galiano Campos, experta en acompañamiento en duelo y presidenta de la Asociación Humanismo y Vida, con sede en Zaragoza. B. F.-G.

Asimismo, recuerda que hay muchas pérdidas que acompañan al duelo principal y reivindica la necesidad de crear la cultura del duelo. "En España estamos empezando, pero en países de Hispanoamérica (como México, Colombia y Perú) se están haciendo cosas muy interesantes; hay grandes referentes. A nosotros nos parece fundamental explicar a la sociedad cómo se siente una persona en duelo y cómo se le puede acompañar", destaca. En este punto, la presidenta de Humavi habla de observarles para saber qué es lo que necesitan y preguntarles cómo están. "Cada duelo es único. Hay gente que llora mucho, otra no es capaz (del llanto), otra se encierra en sí misma, otra quiere salir y estar con mucha gente... Por eso hay que saber empatizar con ellas. Y si no sabemos lo que necesita porque está muy encerrada, preguntar, estar cerca de ella y acompañarla. Que sepa que puede contar contigo", ahonda.

Por otro lado, pone el acento en la educación y resalta que uno de los proyectos de la Asociación Humanismo y Vida es llegar a los colegios. "Es fundamental aprender desde niños que la muerte existe. Todo lo que aprendes de pequeño lo manejas ya durante toda tu vida y lo integras mejor que cuando eres mayor", considera. "Las pérdidas son muy dolorosas. -continúa- Tienen que aprender que van a estar mal durante un tiempo, pero que la vida sigue. Al final de lo que se trata es de encontrar la serenidad y la paz para poder continuar de una manera sana y feliz sin que ese duelo se te apodere de por vida".

Píldoras para el alma de Humavi si uno está en duelo

Escúchame. Uno necesita contar su historia.

No me juzgues. Porque uno no sabe lo que haría en su situación.

Ten paciencia conmigo. "Tenemos tal descontrol emocional que es posible que a veces uno no sea coherente", afirma Fernández-Galiano.

Dame tiempo. Se necesita para aceptar una pérdida.

No me digas que sea fuerte. "Pedirles eso es una carga emocional", avisa.

No hace falta que me hables. Hay que estar cerca, abrazarles cuando lo pidan y dejarles llorar porque es la forma de conectar con su tristeza.