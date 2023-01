Como afrontar una separación: "Muchas veces se transita un duelo muy similar al de la muerte"

En los últimos días la separación de la que todo el mundo habla es la de Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa. La reina de corazones anunciaba la pasada semana -vía exclusiva en su revista de cabecera- que no había vuelta atrás en su ruptura con el premio Nobel, tras casi ocho años de amor. La ya expareja estrena -cada uno por su lado- nueva soltería y cabe preguntarse: ¿es igual superar un 'divorcio' a los 30, 50 o más de 70 años?

María González, doctora en Psicología y especialista en salud mental, considera que en general cada vez somos menos tolerantes y eso genera más discusiones y menos empatía, que pueden derivar en rupturas sentimentales. "Nos volvemos más individualistas y la convivencia cada vez nos cuesta más. Yo veo gente que está en familia un poco por estar. Prefieren aguantar y estar ahí aunque discutan. Hasta que eso -que es una bomba de relojería- explota y ya no hay marcha atrás", apunta.

Para esta psicóloga aragonesa, los divorcios y separaciones llevan un duelo asociado y es importante disponer de recursos (económicos, emocionales y apoyo social) suficientes para sobrellevar la nueva situación. Como pautas generales, González sostiene que es importante hacer una autorreflexión y una autocrítica porque nadie va a tener la culpa al 100%. "Y, sobre todo, tener ganas y motivación para una etapa nueva de la vida. Hay que plantearlo como una etapa más, que no ha acabado de salir (bien) por diferentes circunstancias, pero que no por eso se va a terminar el mundo", sostiene.

También Yolanda López del Hoyo -profesora titular del departamento de Psicología y Sociología de la Universidad de Zaragoza- alude a tener que pasar por un proceso "largo" para sanar heridas y si hay hijos de por medio buscar un destino común. "Hay que dejar pasar el tiempo y no intentar ser amigos nada más dejarlo. Muchas veces lo que ocurre cuando retoman la relación es que se dan cuenta de que se habían separado por razones más que justificadas. Para muchas personas, el divorcio supone una gran liberación; estaban en una situación de mucho disconfort", dice.

Mientras, Sara Herrera, especializada en terapia de pareja y responsable de la consulta Psicodiversia, advierte de que una separación genera normalmente un impacto emocional muy fuerte en ambas personas. "La gravedad del impacto dependerá de las circunstancias en las que se haya producido y la situación personal de cada uno… Muchas veces se transita un duelo muy similar al de la muerte, y en los casos más extremos se puede caer en depresión", asegura.

Tanto González como López del Hoyo establecen diferencias a la hora de afrontar y superar una ruptura sentimental en función de la franja de edad y las tareas evolutivas que acompañan a cada momento. Sin embargo, Herrera opina que dependerá del estado emocional en el que se encuentren sus protagonistas. "Algunos de los factores de riesgo son baja autoestima, bajos ingresos, ausencia de red familiar/social o la responsabilidad de la crianza en solitario en parejas con hijos", apunta.

De 30 a 45 años. Para María González, a esas edades el aspecto económico es muy importante y, tal vez, este sea uno de los motivos por los que una pareja (malavenida) aguante. Sin embargo, una vez se produce la ruptura, cree que para estas personas es más fácil sobrellevar dicha situación. "Es todo más impulsivo. Se ven con mucha vitalidad y capaz de comerse el mundo", opina.

En cambio, la psicóloga López del Hoyo considera que las separaciones a esa edad son más complejas al estar relacionadas, sobre todo, con el cuidado de los hijos. De ahí que recomiende establecer unas líneas claras de convivencia. "Y que no se traspasen. Hay que mantener las distancias porque los hijos siguen siendo una fuente muy importante de unión", recuerda.

Una de las parejas de ese tramo de edad que han terminado el año con una ruptura son Gerard Piqué y Shakira. Según ha escrito recientemente la cantante colombiana en su cuenta de Twitter, confía en el tiempo, que "tiene manos de cirujano", para superar las "heridas abiertas" que le ha supuesto la separación con el exfutbolista del Barcelona. "Aunque alguien nos haya traicionado, hay que seguir confiando. Ante el menosprecio, seguirse valorando. Porque hay más gente buena que indecente. Más gente empática que indolente", decía, dolida.

De 45 a 65 años. López del Hoyo ve más sencillo abandonar una relación a esas edades y habla de segundas oportunidades. "La separación o el divorcio te produce la posibilidad de desarrollar cosas nuevas que no has podido hasta el momento probablemente por el propio estrés que vive la pareja o por el cuidado de los hijos u otras tareas evolutivas. Lo que tienes que hacer es pensar bien qué cosas deseas hacer o qué te gustaría cambiar de tu vida", aconseja.

Mientras, María González indica que a esas edades uno se mueve más por sentimientos y, por lo tanto, es más difícil dar el paso de separarse. "Mentalmente o psicológicamente eres más maduro; actúas de forma más racional y coherente. Pero eso también tiene el lado opuesto de dar más vueltas a todo: ves los pros y contras de mil maneras. A lo mejor sea la (franja de edad) que más cueste en ese proceso de adaptación", advierte.

Vicky Martín Berrocal, de 49 años, y el empresario Joao Viegas rompían su relación tras 3 años juntos y después de que la diseñadora andaluza se mudara incluso a Portugal para vivir con él. "Me he enamorado hasta las trancas", confesaba la diseñadora a Bertín Osborne en su visita al programa ‘Mi casa es la tuya’ a inicios de año. "He encontrado al hombre que busqué durante todo este tiempo", aseguraba. A finales del pasado febrero trascendía su separación y hoy la también 'influencers' ha empezado 2023 abierta al amor. "Es importante tener gente a tu lado que comparta esa manera de ver la vida, que sonría desde que se levante hasta que se acueste, pase lo que pase. Porque realmente la vida es muy difícil a la vez que maravillosa. Da igual equivocarse, tenemos una y hay que vivirla y exprimirla", confesaba en noviembre durante un evento en Madrid.

De 65 años en adelante. González señala que a esas edades lo físico puede primar a la hora de una separación. "Te puede complicar mucho la situación. Te dejas llevar por las condiciones físicas: 'no le voy a dejar estando así de mal o al revés, 'le dejo porque no puedo aguantar estar más o menos limitado'", asegura esta psicóloga, que recuerda que la gente mayor tiene cada vez más opciones de hacer cosas.

Por su parte, López del Hoyo subraya que lo más importante es que los hijos acepten la decisión de sus progenitores. "Tienen la idea de que son mayores y que más les da que sigan juntos; no entienden que es probable que lleven tiempo sin estar bien. Los hijos a veces suelen ser un impedimento grande para que los padres mayores se separen. Y con 65 años ahora mismo tienen toda una vida por delante. Es un momento para darte otra nueva oportunidad de hacer cosas que querías: el Camino de Santiago, apuntarte a la universidad de la experiencia...", enumera.

La pareja formada por Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa -de 71 y 86 años, respectivamente- terminaban 2022 por separado: ella en Miami y el escritor peruano, en Madrid. "Mario y yo hemos decidido poner fin a nuestra relación definitivamente". Así confirmaba Preysler su separación a '¡Hola!' y, según explicaba la publicación, la gota que habría colmado el vaso fue una "escena de celos infundados" por parte él. Días después, Vargas Llosa confirmaba la separación y desmentía las causas esgrimidas por la reina de corazones para justificarla. "No es verdad. No son ciertos. Los motivos de la ruptura que se están diciendo no existen", afirmaba rotundo y aseguraba encontrarse "muy bien".

En lo que coinciden las expertas es en que hay vida tras una ruptura con independencia de los diferentes condicionantes. Para ello, es esencial comunicarse de "forma sana" con todo el mundo y tener una red social que sirva de válvula de escape. "Lo más importante es el tiempo e intentar imaginarte lo que ha sucedido como si fueras una tercera persona. Con esa distancia emocional y esa perspectiva es más sencillo aceptar lo que ha pasado. Te vas dando cuenta de que a veces es lo mejor que podía haberte sucedido", comenta López del Hoyo.

Y entre las recomendaciones de Sara Herrera destacan:

Validar las emociones. "Aceptar el divorcio implica vivir el proceso de duelo sin huir de él", indica

Apoyarse en el círculo cercano. E incluso ampliarlo.

Cuidar de uno mismo. Aconseja realizar actividades que nos resulten agradables y no descuidar las rutinas. "Es crucial para recuperar la normalidad de una nueva vida".