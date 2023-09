La rata topo desnuda podría ayudarnos a vivir más años y a esquivar el cáncer

La rata topo desnuda es un animal feo. Feísimo. Más feo que una nevera por detrás. No se me ocurre un animal cuyo nombre lo describa mejor. Esta criaturilla, que parece salida de una pesadilla, es un roedor natural de África que destaca por no estar cubierto por un sedoso pelaje, a diferencia de la gran mayoría de mamíferos. En lugar de una frondosa mata de pelo, este bicharraco luce su piel desnuda con algún que otro pelo blanco y grueso que recuerda un poco a los pelillos blancos que les salen a algunas zanahorias. Un primor.

La piel al descubierto de este mamífero no es su rasgo más extraño, qué va. A la comunidad científica la tiene fascinada por sus muchas curiosidades. Por ejemplo, se trata del único mamífero de sangre 'fría', pues su temperatura corporal es de unos 30ºC. Una característica inusual para un animal sin pelaje, que le obliga a desplazarse para regular su temperatura. Como quien se arrima a la estufa en invierno para buscar calorcito, las ratas topo desnudas hacen frente al frío apiñándose en el interior de sus madrigueras. Por el contrario, cuando el calor aprieta, se desplazarán a zonas más frescas de sus hogares subterráneos.

Si bien esto puede resultar sorprendente, no es ni de lejos lo más interesante de este animal. La rata topo desnuda es un animal muy longevo. Puede alcanzar los 40 años, una cifra nada desdeñable para un roedor. Para que nos hagamos una idea, las ratas y los ratones comunes viven unos 2 años. Esta inusualmente alta esperanza de vida se debe a su extraordinaria resistencia a la mayoría de enfermedades que acaban con la vida de otros roedores, entre las que destaca el cáncer. Durante años, la comunidad científica ha indagado en las causas tras este fenómeno y, poco a poco, se va desentrañando el misterio.

Ácido hialurónico de alto peso molecular, ¿el secreto de le eterna juventud?

Quienes tengan afición por la cosmética, seguro que han oído hablar de las propiedades del ácido hialurónico para mantener la piel joven. Esta molécula, que nuestro cuerpo produce de forma natural, tiene muchas propiedades importantes. En la piel actúa como una especie de andamio, de ahí que sea importante para tenga un aspecto terso. También podemos encontrar ácido hialurónico en las articulaciones, donde evita que el roce entre los huesos al movernos nos produzca dolor. El problema es que la producción de esta molécula disminuye con la edad, por lo que la piel pierde la elasticidad de la juventud y es más fácil que nos duelan las articulaciones, entre otros efectos poco agradables.

La rata topo desnuda no parece tener este problema, ya que tiene en torno a 10 veces más ácido hialurónico, en concreto de un tipo llamado de alto peso molecular, que los humanos o los ratones comunes. Aunque este ácido hialurónico no le ayuda precisamente con su hermosura, sí podría ser importante para que su piel tenga la elasticidad necesaria para habitar los túneles subterráneos. De rebote, le proporciona otro importante beneficio: esquivar al cáncer.

En este animal ocurre un fenómeno de lo más interesante, y es que su cuerpo es capaz de bloquear la división de las células cuando se ha alcanzado una alta densidad celular. Es decir, bloquea la formación de los tumores, que no son otra cosa que una masa de células provocadas por una división celular exagerada, con mucha eficiencia. Este proceso está mediado por el ácido hialurónico de alto peso molecular, presente en todos los tejidos de la rata topo.

La hialuronano sintasa 2 al rescate

Tras entender el papel de esta molécula en la inusual longevidad de la rata topo desnuda, cabe preguntarse si no podríamos otros animales beneficiarnos de ella también. Para estudiar esta hipótesis, un grupo de investigación decidió, mediante terapia génica, introducir en ratones el gen de la hialuronano sintasa 2. La hialuronano sintasa 2 es la enzima responsable de la producción de ácido hialurónico. Aunque todos los mamíferos contamos con esta enzima en nuestros cuerpos, la de la rata topo desnuda es un poco diferente al resto. Por eso era necesaria la terapia génica, ya que así los ratones también podrían producirla y, por tanto, el ácido hialurónico de alto peso molecular. Los investigadores esperaban que no solo pudiesen producirlo, sino que además tuviese los mismos beneficios en su salud.

Sus sospechas resultaron ser ciertas. La salud de estos ratones mejoró. Mostraban mayor resistencia a los tumores y una esperanza de vida aumentada respecto a los ratones normales. Además, se observó que presentaban una mejor salud intestinal y tasas de inflamación más bajas en todos sus tejidos. Todavía no se tiene claro cómo la producción de ácido hialurónico de alto peso molecular puede influir sobre estos parámetros, pero se está investigando para descubrirlo.

Los investigadores responsables de este trabajo no quieren detenerse aquí: les gustaría llevar sus descubrimientos a los humanos. Por desgracia, esto no es tan sencillo como en un ratón (y, ojo, que en ratón tampoco ha sido nada fácil lograrlo). Queda mucho trabajo por delante para que seamos capaces de producir este ácido hialurónico de alto peso molecular en nuestros cuerpos. De momento, tendremos que conformarnos con el ácido hialurónico que nuestro propio cuerpo produce y, quizá, con el que incorporemos por vía tópica, si es que nos gusta recurrir a cremas. Pero puede que, en unos años, la rata topo desnuda ya no nos parezca un enigma, puesto que vamos camino de descubrir todos sus secretos. Solo nos parecerá un poco fea.

