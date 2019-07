Los problemas de rodilla son una queja frecuente que afecta a personas de todas las edades. Para responder a las preocupaciones de los lectores sobre estas dolencias, el doctor Javier Domingo Cebollada, miembro del equipo de Traumatología de Quirónsalud Zaragoza, ha contestado a las dudas que estos han enviado al consultorio médico de Heraldo.es.

Para un diagnóstico más preciso, el especialista del Instituto Aragonés de Traumatología recomienda visitar a un experto.

Menisco roto

Pregunta del lector: Hola, tengo 42 años. Con 25 me operaron la rodilla derecha de ligamento y menisco y ahora vuelvo a tener el menisco roto. El especialista no me quiere operar debido a que me ha salido artrosis y dice que la operación del menisco haría que se acelerará este proceso, pero tengo unos dolores horribles y he tenido que coger la baja médica ya alguna vez. ¿Qué me recomendarían? He oído que ahora hay un nuevo tratamiento con células madre, ¿qué tal es? Gracias

Respuesta del doctor: Habría que valorar su caso de forma individualizada y ver qué grado de artrosis y qué tipo exacto de rotura de menisco padece usted, aunque sí que es cierto en sentido general que si ya existe artrosis y se trata de una rotura del remanente meniscal de carácter degenerativo una nueva meniscectomía frecuentemente acelera el proceso de la artrosis. En definitiva, habría que valorar el porcentaje aproximado de su dolor que se debe a la artrosis y el porcentaje que podríamos relacionar con la rotura meniscal. En todo caso en principio es un buen candidato para la medicina regenerativa (asociada o no a una eventual artroscopia). El tratamiento con células madre o factores de crecimiento en casos de artrosis retrasa la progresión de la enfermedad. La mayoría de los pacientes que reciben el tratamiento experimentan una significativa disminución del dolor y recuperación de la capacidad de movimiento, con la mejoría en la calidad de vida que eso supone.

Meniscopatía degenerativa y condromalacia rotuliana

Pregunta del lector: Estimado doctor. Tengo 41 años, mido 1,72 y peso 78 kilos. Tengo el siguiente diagnóstico: en la rodilla derecha, meniscopatía degenerativa de ambos compartimentos, y en la rodilla izquierda, condromalacia rotuliana grado II. ¿Cuáles son las alternativas de tratamiento en este caso?

Respuesta del doctor: La condromalacia es un desgaste del cartílago articular de la capa amortiguadora que recubre las superficies de los huesos que forman la articulación. Si a ello se suma el desgaste de ambos meniscos se trata de un caso que también puede beneficiarse de técnicas de medicina biológica o regenerativa (células madre o factores de crecimiento). Las células madre adultas se obtienen de los tejidos humanos, en especial del interior de huesos (la extracción se realiza habitualmente de la cresta ilíaca con anestesia local y sedación) y de la grasa. Debido a su capacidad de transformarse a células del tejido en el que están presentes se utilizan para regenerar las estructuras y tejidos dañados en Traumatología. Los factores de crecimiento se encuentran en nuestra sangre (se obtienen realizando una extracción de sangre normal, como si fuera para un análisis, y procesando después en una ultracentrifugadora dicha muestra obtenida) y desempeñan un importante papel en la comunicación intercelular para la reparación de lesiones. Al infiltrar Factores de Crecimiento en la lesión, se acelera y mejora el proceso de regeneración celular y se mejora la sintomatología derivada de la patología degenerativa.

Las técnicas de terapia biológica son mínimamente invasivas, no dolorosas y se realizan de forma ambulatoria. Otras alternativas o complementos de la cirugía biológica serían el tratamiento oral con condroprotectores y las infiltraciones de ácido hialurónico.

Fractura doble de peroné

Pregunta del lector: Doctor, después de un año de accidente con fractura doble de peroné, esta aún no ha consolidado. Llevé un mes escayola y artroscopia para menisco y ligamentos, pero la fractura sigue sin consolidar. ¿A qué es debido y que problemas puedo tener? Gracias

Respuesta del doctor: A veces las fracturas, especialmente las complejas, y en función de otras variables como la edad del paciente, la calidad del hueso o la localización tardan más de lo normal en consolidar, consolidan de forma precaria o incluso no llegan a consolidar, lo que se denomina pseudoartrosis. Por el tiempo que comenta que ha transcurrido en su caso y aunque, como siempre, debería ser valorado de forma individualizada en consulta, si no hay consolidación en principio el tratamiento para obtenerla sería la cirugía para una fijación de la fractura (osteosíntesis), la cual en estos casos se complementa con aporte de injerto óseo en el foco o focos de fractura y a veces también de células madre, lo que favorece la formación de hueso, esencial en fracturas (sobre todo con pérdidas óseas importantes) para la correcta consolidación de las mismas.

