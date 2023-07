Esta es la cantidad de dinero que hay que dar si te invitan a una boda

Si has recibido más de una invitación de boda este año, no estás solo. Cada vez son más las parejas españolas que deciden celebrar una ceremonia por todo lo alto a la que no le falte detalle, empezando por el lugar de celebración. Así, no es de extrañar que cada vez sean más los que eligen el Pirineo aragonés como enclave natural perfecto para darse el ‘sí, quiero’ y asegurar un día perfecto.

Una oportunidad de negocio para todos aquellos que viven del sector en la Comunidad y una mala noticia, a menudo, para los invitados que deben agendar más de un evento... ¡y regalo! Y es que es natural preguntarse cuando llega la ocasión cuánto dinero hay que dar a los novios para cumplir con el protocolo.

Además de tener en cuenta nuestra capacidad económica para dilucidar la cantidad correcta o, incluso, si debiéramos acudir al enlace, es importante preguntarse qué relación tenemos con la pareja: ¿familia, amigos o compromiso? Y es que no es lo mismo acudir a la boda de alguien con quien mantenemos un contacto estrecho o de un compañero de trabajo que nos ha invitado porque no tenía más remedio. Entonces, ¿habrá que darles más o menos dinero?, ¿debe ser el suficiente para que cubran el gasto por cubierto?

¿Cuánto dinero pongo en la boda?

Menos de 100 euros. Hay ocasiones en las que dar menos de 100 euros de regalo sí que está aceptado, aunque para poder entregar está cantidad hay que cumplir un requisito esencial: no ir a la boda.

Entre 100 y 200 euros. La mayoría de invitados de boda suelen regalar esta cantidad, perfecta para dar a familiares, amigos o compañeros de trabajo con los que tienes buena relación pero no es estrecha.

Entre 200 y 300 euros. Mejores amigos: así se podría resumir el perfil de novios a los que debemos entregar esta cantidad, perfecta para cubrir el cubierto y asegurar que hay un extra que podrán destinar a su luna de miel, por ejemplo.

Entre 300 y 400 euros. Si eres hermano del novio o de la novia o testigo en la ceremonia, este es el tramo económico correcto en el que moverte para asegurar un regalo a la altura del protagonismo que vas a asumir en el enlace.

A partir de 500 euros. El límite, como no, está donde cada invitado quiera, pero regalar 500 euros o más está reservado a parientes muy cercanos y de cierta edad que quieren asumir parte de los gastos de la boda. Eso sí, nunca deben participar de este regalo aquellos (padres o parientes muy cercanos) que ya hayan asumido algunos de los costes que aseguran la celebración: parte de los cubiertos, fotógrafos, arreglos florales, el vestido de la novia...

¿Cuánto dinero se regala en una boda en España?

Además de los supuestos que ya hemos nombrado, para saber cuándo dinero regalar en una boda podemos guiarnos por la cifra media que los invitados suelen abonar. En España, el coste medio de un enlace supera los 20.000 euros para unos 120 invitados. Con esta estimación, la media de dinero para dar a los novios es de 150 euros por invitado, lo que supone unos 300 euros por pareja.

Sin embargo, para ser lo más precisos posible con esta cifra, muchos invitados verifican el precio mínimo del menú en el lugar de la celebración, una vez han recibido la invitación. Con ello, se tiene una referencia más exacta del regalo que debería realizarse, puesto que lo más común es entregar una cantidad de dinero que cubra, como mínimo, lo que cuesta cada cubierto. Eso sí, las cantidades varían en función del presupuesto y de la afinidad con los novios. No es lo mismo saber cuánto dinero dar en la boda de un hermano que cuánto dinero se da en la de un primo o cuánto dinero se da en la boda de un amigo muy cercano.

Formas originales de dar dinero en una boda

A la hora de entregar dinero a los novios, lo más habitual es que los invitados lo hagan mediante transferencia bancaria o en un sobre el mismo día del enlace. Sin embargo, hay quien busca formas originales para dar el dinero en una boda. Por un lado, si los novios han creado una lista de bodas virtual, utilizarla es muy útil para acertar. Pero también se puede apostar por una forma más creativa como globos con billetes en su interior, macarrones rellenos de billetes, cofres repletos de monedas... Todas ellas son formas originales y divertidas de dar dinero en un enlace.

Por no hablar que muchos invitados, sobre todo los amigos más cercanos, aprovechan la ocasión para preparar un reto divertido al que los novios tendrán que enfrentarse si quieren conseguir el dinero. Desde yincanas por la ciudad hasta puzzles con la cuenta bancaria, las formas de dar dinero en una boda van mucho más allá de la transferencia o el sobre.

Los novios, ¿prefieren regalos o dinero?

Para resolver esta pregunta tenemos que entender, primero, que la mayoría de parejas que pasan por el altar ya conviven juntas antes de casarse, lo que ha cambiado en el panorama nupcial respecto a hace unos años. Esto hace más complicada la tarea de obsequiar a los protagonistas con un regalo puesto que antes el enlace significaba el inicio de la vida en común. Esto se traducía en que la pareja apenas tenía pertenencias en su casa, por lo que la boda les ayudaba a conseguir algunas de ellas como muebles o electrodomésticos.

Así, ahora, la mayoría de novios prefieren que les regalen dinero. Sin embargo, también hay quienes quieren regalar algún objeto físico decorativo o un detalle para la boda, aunque la mayoría sigue optando por entregar dinero y que se la pareja quien decida cuál es el destino del regalo.