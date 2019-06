Esta es la cantidad exacta de dinero que debes regalar a los novios en su boda

Seamos sinceros: recibir una invitación de boda no es siempre motivo de celebración. Y no es que al abrir el sobre y leer los nombres de los contrayentes no saltemos (por dentro) de la ilusión, es que ser convidado a un enlace nupcial cuesta dinero. Hay que buscar un traje adecuado que respete el 'dress code', ir a la peluquería, encontrar alojamiento en caso de que la boda se celebre fuera de nuestra ciudad y, por supuesto, decidir el regalo (o la cantidad de dinero) con el que se va a obsequiar a los protagonistas. Así, el dilema no es tanto qué se va a dar, sino cuánto, pues ni se pretende quedar como un tacaño ni tampoco arruinarse en un solo día.

Según el Libro imprescindible de las bodas, los aragoneses invitan de media a unas 159 personas y, de forma habitual, el coste de cada uno de ellos supone a los novios unos 147,5 euros. Teniendo en cuenta la cifra, nuestra relación con la pareja y también el tipo de enlace (hay novios que invierten mucho tiempo en organizar este día para que sea especial para todos los asistentes, como los que apuestan por juegos de escape para amenizar la ceremonia), habrá que decidir la cantidad a regalar.

Dime quién eres... y te diré cuánto dinero dar en una boda

1 Familia directa Padres, hermanos, sobrinos... Como cabe esperar, la boda no va a salir barata. En estos casos, y teniendo siempre en cuenta el tipo de boda y los gastos de los novios, lo habitual es dar 250 euros por cada adulto y hasta cien, por cada menor invitado al convite. Además, en algunos casos, los invitados más cercanos hacen algún que otro presente a parte del dinero, 2 Amigos cercanos Con los amigos ocurre, más o menos, lo mismo que con la familia cercana: toca cumplir (y ser generoso) con los novios. Así, lo más recomendable es dar dinero suficiente como para cubrir el cubierto... y un poquito más. Entre 200 y 250 está la cantidad indicada. 3 Círculos lejanos Primos poco frecuentados, compañeros de trabajo, compromisos familiares y otras invitaciones posibles... Cuando hay que asistir a una boda por obligación, la cantidad de dinero a regalar disminuye considerablemente: lo más recomendable (y más común) es dar unos 150 euros, lo justo para cubrir el cubierto y un poquito más.

¿Y si no puedo ir?

En caso de no poder asistir al enlace, el regalo para los novios disminuye de cantidad si este es dinero, aunque no para todos los invitados de la misma forma. En caso de ser familiar directo o un amigo muy cercano, lo ideal es dar el dinero suficiente como para cubrir el cubierto (entorno a los cien euros, aunque varía según el lugar de celebración). Si, por el contrario, la relación con la pareja es más lejana, se puede dar una cantidad menor a la ya citada o regalar una experiencia para dos, bien sea una cena o la entrada a un 'spa' urbano, que oculte la cifra (si es muy reducida).