Siete parejas famosas que 'tiraron la casa por la ventana' el día de su boda

"El día de una boda es único". Eso debieron de pensar muchas de las parejas de famosos que se incluyen en esta lista al ser su enlace uno de los más caros de la historia. Muchos de ellos 'tiraron la casa por la ventana' y lo celebraron por todo lo alto: llevaron a sus más de 1.000 invitados hasta recónditos y sorprendentes lugares, contrataron a algunos de los cantantes y grupos más reconocidos para que actuaran durante su enlace o, simplemente, el gasto en seguridad disparó el presupuesto. A todo esto hay que sumarle la inversión habitual que se hace para este día como el vestido de novia, el banquete, el viaje de novios... aunque en estos casos estos gastos ya supusieran el doble (o el triple) que en los enlaces del resto de la sociedad. Estas son algunas de las bodas más caras de la historia. ¿Estarán los famosos que se dan el sí, quiero' en este 2019 próximamente en esta lista?

Los príncipes de Abu Dhabi. Aunque quizás son menos conocidos entre la prensa rosa europea, su enlace debe estar en esta lista ya que supuso un desembolso de 76 millones de euros. Uno de los aspectos más curiosos fue la inversión de los padres del novio en la construcción de un estadio para albergar a los 20.000 invitados. Carlos de Inglaterra y Diana de Gales. El 'sí, quiero' del hijo de la reina Isabel II con Diana es la boda real europea más cara de la historia gracias a los 53 millones de euros que los novios, y la familia, invirtieron en su gran día. Este desembolso tuvo lugar en 1981 y se destinó a convidar a sus 3.500 invitados. La seguridad fue otro de las grandes inversiones, ya que se contó con más de 6.000 efectivos. La pareja se separó en 1992 y la princesa falleció en un accidente en 1997. El Príncipe Enrique y Meghan Markle. De nuevo la familia real inglesa aparece en esta lista. Aunque no se puede comparar con el gasto que hizo el padre del novio en su propio enlace, Enrique y Meghan tuvieron un enlace más caro que el de los herederos al trono, cuyo presupuesto fue de 23 millones. En esta ocasión, los duques de Sussex contaron con cerca de 38 millones de euros. 34 de ellos se destinaron exclusivamente a la seguridad. ¿El resto? Cáterin, recepciones, transporte, animación, decoración, fotógrafos... Petra Ecclestone y James Stunt. La hija del magnate de la Fórmula 1, Bernie Ecclestone, tuvo una boda de 14 millones de euros. No es de extrañar cuando contó con los Black Eyes Peas, David Guetta, Eric Clapton o Rihanna o con botellas de vino de 5.000 euros cada una. Angelina Jolie y Brad Pitt. Aunque el presupuesto de la boda de esta pareja está muy por debajo de los citados con anterioridad, los 10 millones que invirtieron en su gran día no pasan inadvertidos. Kim Kardashian y Kanye West. Se afirmó que su enlace costó 3,5 millones de dólares, pero los rumores aseguran que sobrepasaron los 10 con su celebración en un castillo de Florencia y una fiesta previa en Versalles. Chelsea Clinton y Marc Mezvinsky. La boda de la hija de la ex candidata al gobierno de los Estado Unidos, Hillary Clinton, costó 4,5 millones de dólares, que se emplearon para garantizar la seguridad de los novios y de los 400 invitados que pudieron disfrutar de una tarta sin gluten de 7.000 euros.