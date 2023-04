El nuevo giro de guion de Ana Obregón

Hubo un tiempo, en los noventa, en los que no había semana en la que Ana Obregón no protagonizara una portada de revista. El mundo parecía girar alrededor de ella. Antoñita la fantástica, como se describía a sí misma, llegó a construirse una realidad paralela que le permitía, decía, ser feliz. Nunca fue una presentadora de relumbrón, ni una actriz portentosa. Cantar y bailar tampoco eran lo suyo. Pero Ana García Obregón, bióloga y con un cociente intelectual muy por encima de la media, siempre estuvo en el foco. Y lo está. Nunca dejó de estarlo en realidad. Ha revolucionado el mundo del corazón y lo ha traspasado para abrir un debate jurídico y moral de dónde están, o han de estar, los límites de la maternidad. El nuevo giro de guion de la historia a nadie dejó indiferente.

De ser madre a los 68 por gestación subrogada, ha pasado a ser abuela de un hijo que ya no está. "Era su última voluntad", se justifica en la revista '¡Hola!'. Aless, fallecido de un cáncer a los 27 años, soñaba con tener una familia numerosa. "Mi hijo quería tener cinco hijos". Ana, su madre, no descarta darle a Ana Sandra Lecquio Obregón, su nieta, legalmente hija adoptiva por la gracia de las leyes estadounidenses, hermanitos. Es más, ya se comenta que hay alguno en camino. Que sus ansías por cumplir el deseo de Aless le llevó a contactar con varias madres de alquiler al mismo tiempo. "El embarazo no se produjo al primer intento, ni mucho menos; han sido varias veces y cada vez que no salía me llevaba un disgusto horrible y a empezar de nuevo", dijo a la revista.

Este miércoles, en sus redes sociales, le habló a Aless a los ojos del mundo: "Te juré que te salvaría del cáncer y te fallé. Te prometí que traería a tu hija al mundo y aquí la tengo entre mis brazos. Cuando la abrazo siento una emoción indescriptible, porque es como si volviera a abrazarte otra vez», asegura, al tiempo que hace promoción del libro que empezó a escribir Aless, 'El chico de las musarañas', que concluyó ella y que saldrá a la venta el 19 de abril. "Ya está en preventa", anuncia desde un lujoso apartamento con vistas al mar desde Miami.

35.000 euros para la gestante

Un proceso de estas características, una gestación subrogada en EE UU, viene a rondar los 170.000 euros -la gestante recibe unos 35.000, según cuenta este miércoles la revista 'Lecturas'-. Para Ana Obregón el dinero no es un obstáculo, confiesa ella misma en la exclusiva que la biblia del mundo del corazón decidió adelantar a la noche del martes -contraprogramando la declaración de Trump ante el juez en Nueva York y la semifinal de la Copa del Rey Athletic-Osasuna- para pisotear la otra exclusiva del papel couché, la de 'Lecturas', que dice haber dado con la madre gestante, una mujer de origen cubano que vive en un humilde apartamento en Florida, a 20 minutos del hospital, y que ya había alquilado su vientre en más ocasiones. También recupera 'Lecturas' unas fotos de Aless junto a su padre acudiendo a una clínica de fertilidad en Madrid para congelar su esperma - Obregón confiesa en su entrevista que estaba congelado en Estados Unidos-.

En algo han coincidido todas las revistas que los miércoles llegan a los quioscos: todas llevan a tema de portada a Ana Obregón, en sus diferentes derivadas. Difícil hacerle sombra a '¡Hola!', con un rosario de frases que durante toda la jornada se repitieron en los matinales de todas las cadenas -TVE, la pública, con tanta vehemencia como las privadas- y en '¡Sálvame!', que ha encontrado en el asunto un filón del que atraer y atrapar a la audiencia.

Tres ministras, la de Justicia, la de Derechos Sociales y la de Defensa, se pronunciaron sobre el tema el día. "Yo lo llamo vientres de alquiler. Se violan derechos humanos", dijo Pilar Llop. "Se considera -la gestación subrogada- como lo que es, una forma de violencia contra la mujer", insistió Ione Belarra. Y Margarita Robles se salió del guion con un "deberíamos respetar las decisiones personales". "Nadie es quien para juzgar".

"Esta niña no es mi hija, sino mi nieta. Es hija de Aless y cuando crezca le contaré que su padre fue un héroe, para que sepa quién es y lo orgullosa que tiene que estar de él". Esta frase en '¡Hola!' deja desfasadas las informaciones de 'Lecturas' y 'Semana', que sin exclusiva de por medio se sube al carro con unas declaraciones de Alessandro Lecquio: "Me estoy enterando de cosas de las que no estaba al tanto". Parece que el flamante abuelo no está dispuesto a dar la callada por respuesta. Precisamente él y dos de las hermanas de Ana eran los únicos que conocían de los planes de la presentadora. Nadie más. El debate de qué derechos y obligaciones tiene ahora Lecquio con quien es su nieto se esfumó al instante: la niña ha sido adoptada, de forma monoparental, por Ana Obregón.

A la historia, que tiene todos los ingredientes de un culebrón de sobremesa, le quedan aún muchos capítulos por escribir. Cada vez hay menos interrogantes, pero Ana Obregón es tendencia, todos sus avatares siempre han interesado. La presentadora ya ha registrado a la pequeña y, en cuanto Ana Sandra disponga de pasaporte, podrá regresar a España. Aquí la niña ocupará el cuarto que era de Aless y pronto se dará cuenta de que ha llegado al mundo en una familia peculiar. De momento, Ana confiesa: "¡Estoy feliz! Rodeada de pañales, de biberones, todo rosa, lleno de lazos y oliendo a colonia, ¡qué maravilla!".