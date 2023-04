Ana Obregón, abierta a cumplir el sueño Álex: "Mi hijo quería tener cinco hijos"

Ya se ha confirmado. La hija de Ana Obregón, de 68 años, también es su nieta. La niña, que ha llegado al mundo a través de gestación subrogada, es descendiente de Álex Lequio, hijo de la actriz. Ella misma lo ha confirmado en exclusiva a través de la revista '¡Hola!'.

Parece que tal es la alegría de Obregón que no se cierra a ampliar la familia y que Ana Sandra Lequio Obregón -el nombre elegido para la recién nacida- no sea la única descendiente del joven empresario, fallecido en mayo de 2020.

En la publicación Ana Obregón ha desvelado que fue el pasado mes de agosto cuando se enteró que el embarazo había comenzado y en diciembre, cuatro meses después, cuando conoció el sexo del bebé: "¡Madre mía, que regalo de Navidad! ¡Una niña", comenta en la entrevista concedida a la revista del corazón.

Ana Obregón posa con la hija de Álex Lequio en la portada de la revista 'Hola' Instagram@holacom

Sin embargo, ha asegurado que este detalle no era de gran importancia, ya que si hubiera sido un niño, lo habría asumido con la misma emoción. Incluso confiesa no cerrarse a añadir más miembros a la familia. "Me hubiera gustado también niño, pero ¿quién sabe? Mi hijo quería tener cinco hijos, así que a lo mejor el niño llega también algún día", dice la actriz. Cuando se le cuestiona si lo volvería a hacer responde con un "puede ser, puede ser".

Álex Lequio guardó muestras de su esperma

Cuando le diagnosticaron el cáncer a Álex Lequio y antes de comenzar el tratamiento de quimioterapia, los médicos le recomendaron que guardara muestras de su esperma por si los medicamentos le afectaban en el futuro y así lo hizo.

"Estas muestras estaban conservadas en Nueva York. Aquel día estábamos en el hospital; Álex ya estaba muy mal y nos dijo que, si algo le ocurría, quería que supiéramos que él quería dejar descendencia en esta vida. Aunque ya no estuviera", explica Ana.

Su madre ha aclarado que uno de los mayores deseos del joven empresario era convertirse en padre, y ahora, tres años después e su muerte este sueño se ha hecho realidad.

Fue el pasado 20 de marzo cuando Ana Sandra Lequio Obregón llegó al mundo en un hospital de Miami. Nueve días más tarde fueron primero la revista 'Semana' y minutos después '¡Hola!', con un reportaje fotográfico incluido, las que confirmaron los hechos.

La noticia pasó a estar en boca de todos y esta maternidad ha abierto un debate tanto en el ámbito social como en el político. Ana asegura que su nieta es "una luz llena de amor" que llega "a mi oscuridad". Una felicidad que podría ayudarla a romper con el luto por la muerte de su primogénito tres años después y comenzar una nueva etapa siempre con el recuerdo de Álex presente.