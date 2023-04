Ana Obregón confirma que Ana es hija de Aless: "Es mi nieta"

Lo que la pasada semana, tras conocer que Ana Obregón había tenido un hija por gestación subrogada, parecía una teoría poco realista, se acaba de confirmar. La pequeña Ana Sandra es hija de Aless Lequio, el hijo fallecido de la presentadora hace ya más de dos años. Lo desvela en una entrevista en exclusiva en la revista 'Hola', en la que se refiere a Ana no como su hija sino como "mi nieta".

Y es que la última voluntad de Aless, cuenta Obregón, fue la de "traer un hijo suyo al mundo". Una decisión que les comunicó a sus padres una semana antes de morir y el motivo por el que la conocida presentadora de televisión decidió, el mismo día que su hijo falleció, comenzar el "el largo camino" de la gestación subrogada. "¿Cómo no lo voy a hacer?", se pregunta la presentadora al asegurar que "no es un capricho".

Todo llevado en el más absoluto silencio. La decisión, que se tomó hace tres años, tan solo la conocían Alessandro, el padre de Aless, y sus hermanas, Celia y Amalia. "Desde ese momento, lo único que me ha permitido seguir viviendo cada día, cada segundo, es cumplir la misión de traer al mundo a una hija de Aless", asegura en una entrevista en la que afirma que se logró tras varios intentos y describe al proceso como "una batalla" que terminó tres semanas antes de lo esperado. "Si no fuera por esto, yo ya no estaría aquí".

La noticia saltó el pasado miércoles con unas fotografías en la misma revista en la que ahora Obregón, aún en Miami, rompe su silencio tras siete días de especulaciones. Según desvela, la pequeña se encuentra "perfecta de salud" y ha pesado tres kilos y medio. Según describe la protagonista se trata de una niña "muy buena, comilona, dormilona y tranquila" que conocerá la verdadera historia de su familia. "Cuando crezca le contaré que su padre fue un héroe, para que sepa quién es y lo orgullosa que tiene que estar de él".

No obstante, las dudas sobre la maternidad de la presentadora, de 68 años, se fueron despejando cuando se conoció que había registrado a la recién nacida con el apellido de su hijo. Ahora están a la espera de tramitar los papeles y volar de regreso a España.

De esta forma, la madre de Aless Lequio, cuyas muestras de esperma estaban guardadas en Nueva York, termina de cumplir los tres deseos que tenía su hijo: crear una fundación, escribir un libro y tener un hijo a los 30. Y este último era el que faltaba. Obregón abrió una fundación hace casi dos meses y está finalizando un libro que su hijo no pudo terminar de escribir pero que ahora verá la luz.