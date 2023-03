Polémica por ‘Bold Glamour’: el radical filtro de TikTok que te cambia la cara .

TikTok es, junto a Instagram, una de las redes sociales más usadas por los jóvenes, ya sea como entretenimiento o para consultar información de cualquier tipo. De hecho, ambas han sustituido a Google como buscador para alrededor del 40% de la Generación Z (18-24 años).

Más de una hora y media diaria invirtieron los jóvenes españoles en consultar TikTok en 2022, según el estudio anual 'De Alpha a Zeta, educando a las generaciones digitales', desarrollado por la plataforma de control parental Qustodio. Más allá del tiempo que pasan los adolescentes en redes sociales como esta (TikTok, por cierto, ha propuesto limitar a 60 minutos el uso de su app a los menores), si hay un tema que preocupa especialmente a padres y expertos son los efectos psicológicos de la utilización de filtros en estas plataformas.

En los últimos años, los filtros han disparado el número de operaciones de cirugía estética y han adelantado la edad de quienes se someten a estas, por aquello de querer parecerse lo máximo posible a lo que muestran las pantallas. En el marco de esta alarmante realidad, la conversación ha vuelto a surgir con fuerza en los últimos días con la llegada a Tiktok de un nuevo filtro: ‘Bold Glamour’, que lo distingue del resto por la asombrosa precisión con la que aplica la inteligencia artificial, borrando cualquier tipo de imperfección, marcando las facciones… pero de un modo tan realista que impresiona (los que lo prueban se pasan la mano por la cara y apenas se nota que es mentira). El problema es que la cara que muestra no tiene nada que ver con la realidad, de ahí que haya generado una gran polémica.

La psicóloga zaragozana María González (experta en prevención de riesgos en redes sociales) alerta de los afectos que tiene en los adolescentes “aparentar algo que no eres”, como ocurre con los filtros, ya que “todavía no tienen una identidad formada”. “Te encuentras con jóvenes con muy poca tolerancia a la frustración o problemas de autoestima. Intentan suplir sus miedos, inseguridades…. enseñando solo lo bonito (un cuerpo, los amigos o la casa perfecta)”, explica la profesional. En consecuencia, crean una imagen que no se corresponde con la realidad.

Populares ‘influencers’ que han probado el filtro #boldglamour -la etiqueta acumula cerca de 250 millones de reproducciones en TikTok- se han atrevido a denunciarlo. Es el caso de Kelly Strack (@kellystrackofficial), quien apunta en la red social que “no debería ser legal”.