'Dismorfia del selfie': acudir a la cirugía para parecerte a tu versión con filtros

Gabriela, una joven aragonesa de 24 años, sostiene que no es de "postureos" a la hora de subir fotografías suyas en Instagram (la red social que más utiliza), pero sí reconoce que suele ponerles algún filtro para verse "más mona". "Te cambian la luz, te perfilan los ojos, te hinchan más los labios, te ponen pecas...", explica.

Ella dice no darle excesiva importancia a su imagen, en cambio señala que varias amigas suyas pasan bastante tiempo editando sus fotos antes de publicarlas. "Alguna se ha puesto ácido en los labios, aunque no sé si es a raíz de verse mejor con los filtros o no. Puede ser", afirma.

En estos últimos años, los expertos vienen avisando de que las redes sociales (en especial las más visuales, como Instagram o Tiktok) han agravado los casos de trastorno dismórfico corporal (o TDC) entre adolescentes y jóvenes. Es más, el Boston Medical Center habla de un fenómeno conocido como 'dismorfia del selfi' para referirse a un nuevo tipo de pacientes que están acudiendo cada vez más a las consultas de los cirujanos plásticos. "Su petición: parecerse a las fotos que publican de sí mismos en redes después de filtros varios", tal y como indican desde la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Según un estudio sobre TDC de la Universidad Católlica de Chile, el primer pico de este tipo de trastorno aparece antes de la mayoría de edad, a los 16,4 años.

"Las redes sociales, junto con la publicidad, son los medios que más favorecen la exposición pública de cuerpos y la categorización de estos. Y funciona bien esta categorización porque de alguna manera hemos sido sus consumidores pasivos y la hemos llegado a normalizar", explica Mireia Cabero Jounou, profesora colaboradora de los Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación de la UOC. "En las redes se publican nuestras mejores fotos en nuestros mejores momentos y mejores posiciones, lo que hace que tomemos una dimensión diferente de nuestros cuerpos", añade.

La doctora Elena Delso, especialista en cirugía maxilofacial (en el Hospital Miguel Servet de Zaragoza) y al frente de una clínica de medicina estética, resalta que todos en general estamos preocupados por nuestra imagen en las redes. "Todos nos ponemos filtros. Desde el momento en que los utilizamos para la piel, no toleramos ni arrugas finas. No creo que sea una cosa solo de jóvenes", asegura. No obstante, admite que estos cada vez más se someten a cirugías estéticas. "Suelen ser rinoplastias, rellenos de labios, que se marque la línea de la mandíbula... A lo mejor se acomplejan más. Por lo general, son más las chicas, aunque se está viendo más chicos haciéndose cosas: ojeras o botox en la frente como preventivo", detalla.

Asimismo, Delso explica que en su centro de medicina estética no suelen hacer muchas intervenciones en menores de 18 años, a no ser que se trate de una patología. "A partir de ahí, sí. Y cuando tienes cierta edad (treinta y tantos o cuarenta) ya tiendes a minimizar ese tipo de complejos o a no querer hacerte una intervención por ello", ahonda.

Por su parte, la psicóloga zaragozana María González (experta en prevención de riesgos en redes sociales) no conoce casos de intervenciones de estética relacionadas con la 'dismorfia del selfi', pero sí de chicas que por su 16 cumpleaños sus padres les han regalado una operación de pecho o una liposucción. "Ese concepto puede implicar incluso una patología. Ha habido casos que se operan para ser igual que la Barbie; estamos jugando con temas muy serios como puede ser la vida de un adolescente", resalta la también vocal de la junta directiva de la Asociación Aragonesa de Psicopedagogía.

"Buscan los 'like' y ponerse filtros para modificar algún aspecto que no les convence. Encontrar esa autoestima en las redes sociales es muy peligroso porque al final es algo que está manipulado totalmente"

Para González, las redes pueden sacar su lado "más oscuro" en poblaciones de riesgo, como los adolescentes, muchos de los cuales no han hallado aún su posición a nivel social o personal y muchas veces les falta habilidades para relacionarse con los demás. "Sobre todo lo que buscan es algo que les refuerce, que les haga sentir lo más cómodo posible. Buscan los 'like', los 'me gusta' y ponerse el filtro correspondiente para modificar algún aspecto que no les convence. Encontrar esa autoestima en las redes sociales es muy peligroso porque al final es algo que está manipulado totalmente. Yo me puedo poner que mido 1,80, tengo ojos azules... pero eso no es real. El problema es ese; luego pueden quedar físicamente y es cuando se ve esa realidad. Incluso puede haber un caso extremo de acoso y agresiones por mentir", indica.

Consejos a tener en cuenta

La psicóloga aragonesa recomienda que las familias hagan ver a sus hijos que no todo en las redes es tan bonito como parece. "Hay que partir de una comunicación en casa; hacerles saber lo fácil que es manipular fotos, vídeos...Ya nacen con la tecnología y desde pequeños están dando al dedo pasando páginas" subraya. Y, en segundo lugar, hacer campañas de prevención de los riesgos de las redes en colegios e institutos. "Cuando eres niño no te llegas a plantear si esa foto está manipulada o no; solo miras a un chico/a que está estupendo y lo primero que se les pasa por la cabeza es: 'yo quiero ser igual'", advierte.

Además, María González apuesta por el contacto físico entre adolescentes y jóvenes para ganar autoestima y hacerles ver que Instagram o Tiktok no son el único medio para incluirse en un grupo social. "Es importante que las redes estén ahí; eso es inevitable. Pero hay que dejarlas a ser posible en un segundo plano y fomentar otro tipo de actividades de contacto: de verte cara a cara y mirarte", concluye.