La plataforma Stop Gordofobia critica las "humillaciones" a personas gordas y reclama más cuidados y menos dietas

La cofundadora de la plataforma digital Stop Gordofobia, Magdalena Piñeyro, ha cargado este miércoles contra las "humillaciones" que reciben las personas gordas y ha reivindicado más atención y cuidados para fomentar una "salud integral" que recurrir a las dietas que siempre acaban con aumento de peso.

"¿De qué me sirve intentar adelgazar si me quiero matar?, hay personas gordas que se quieren suicidar, me pasó en 2016, me quise matar, ¿de qué me sirve intentar adelgazar si no quiero vivir?", se ha preguntado en una comparecencia en el Parlamento de Canarias ante la comisión de Sanidad.

Piñeyra ha pedido a los diputados y diputadas que "escuchen con el corazón, no con los oídos" para conocer la "discriminación" que sufren muchas personas por el hecho de ser "gordas", con burlas, acoso escolar o hasta insultos cuando pasean por lo calle.

Ha indicado que "no se puede estar bien de salud" cuando se sufre esta discriminación, que muchas veces es amplificada a través de las redes sociales y los medios de comunicación, especialmente cuando una persona gorda trata de practicar deporte.

Ha reclamado más formación médica para atender a las personas gordas porque al paciente siempre le dicen que "bajar de peso es la solución" y "no se profundiza" en las patologías. "Te mandan a casa con una dieta y ha habido muertes por negligencias médicas", ha agregado.

Además ha lamentado la falta de mobiliario específico para personas gordas o que en algunos casos tengan que ir a un zoológico para hacer determinadas pruebas.

Piñeyra ha insistido en que "la salud no solo va en el peso", también afecta a la parte social y mental, según recoge la propia Organización Mundial de Salud (OMS), pero todas las campañas se enfocan a bajar de peso.

Ha puesto como ejemplo de la obsesión por bajar de peso el consumo de Ozempic, un fármaco recomendado para personas con diabetes y que está generando problemas de desabastecimiento porque facilita la pérdida de peso si bien añade muchos problemas secundarios que afectan a la salud.

Desempleo, marginación, depresión y aislamiento

Ha advertido también de que la "gordura" genera más desempleo, marginación, exclusión social, ansiedad, depresión y aislamiento y ha advertido de que las dietas son un factor de riesgo "para caer" en trastornos alimenticios como anorexia y bulimia.

"Tenemos la sensación de que no importamos a nadie", ha indicado, subrayando que hay que "ampliar la mirada" y abordar la obesidad desde en punto de vista "integral" porque hay mucha gente que quiere bajar de peso "y no puede" y otras que "comen fatal y no suben de peso pero también tienen hipertensión o diabetes".

Piñeyra, que ha arrancado los aplausos de los diputados y las diputadas, ha incidido en fomentar hábitos saludables "y acabar con el mensaje machacón" de bajar de peso porque una sociedad "obsesionada por ser delgada" también "termina enfermando".

Así, ha señalado que hay que "cuidar" a las personas gordas, fomentar su autoestima y que tengan tiempo de ocio o para hacer deporte dado que "cruzar un gimnasio siendo una persona gorda es muy difícil". "Sin autoestima es muy difícil cuidarse", ha comentado.

Ha concluido diciendo que "hay que repensar todo", actualizar los estudios, entre ellos el cálculo del Índice de Masa Corporal, inventado por un matemático. "Es más importante no sufrir discriminación que adelgazar", ha apuntado.