Así es Ozempic, la inyección que necesitan los diabéticos, hace adelgazar y tiene problemas de desabastecimiento

No todo se centra en las noticias relacionadas con la covid-19 dentro del mundo médico. En las últimas semanas se habla mucho en España de un fármaco, el Ozempic, por un teórico desabastecimiento que preocupa a una gran cantidad de pacientes. El Ozempic es un medicamento inyectable que se administra una vez por semana y se vende exclusivamente con receta, que necesita además de visado. Combinado con dieta y ejercicio, se emplea para el control de la glucemia (glucosa en sangre) en pacientes adultos con diabetes mellitus tipo 2.

Quién no debe usar Ozempic

Ozempic, según reza el propio laboratorio que lo produce y también el Centro de Información de Medicamentos (CIMA) de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), también está indicado para reducir el riesgo de eventos cardiovasculares serios en el segmento de enfermos detallado que padece además del corazón. No se usa en personas con diabetes tipo 1, y no es una insulina, por lo que no debe usarse como sustitutivo de la misma; además, usarlo inadecuadamente puede producir hipoglucemias o bajones severos de azúcar en sangre. Tampoco debe emplearse en pacientes con retinopatía diabética, ya que este medicamento puede empeorarla. Igualmente está contraindicado en embarazadas.

Alta demanda por usar Ozempic para adelgazar

El fármaco tiene una alta demanda, porque también hay quien lo emplea con un fin que es realmente consecuencia de su uso: el adelgazamiento. Eso ha hecho que se hable de desabastecimiento por una serie de nuevas regulaciones en su dispensación. Raquel García, presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Zaragoza, aclara el asunto. “No hay desabastecimiento; aparece en farmacias y hay existencias en los almacenes. Lo que sí ocurre es que se suministra por debajo de la demanda que hasta ahora venía siendo habitual. El Ozempic pertenece al grupo de análogos de GLP1, y produce saciedad; el paciente come menos y, por tanto, adelgaza”.

García apunta que “más allá de los diabetólogos, los endocrinos han estado prescribiéndolo en pacientes con obesidad, para ayudarles a perder peso. No aquí, sino en todo el mundo. Y eso no es malo, pero sí origina una demanda mucho mayor de la prevista para el grupo de pacientes al que va dirigido su uso. Desde octubre empezó a haber menos cantidad disponible, sin llegar a desabastecimiento; no llegaba con la alegría de antes, por lo que a quienes lo tenían prescrito y financiado por el Sistema Nacional de Salud en otras patologías se les ha ofrecido una alternativa oral, en comprimidos”.

La presidenta de los farmacéuticos zaragozanos recalca que “si se triplica la demanda, el paciente que lo usa para tratar su patología podría no tenerlo disponible. Desde el Salud se ha determinado que este medicamento no se prescriba a pacientes que no lo tienen indicado para el control glucémico. Ya no está en receta electrónica, y ahora se necesita la receta física. Otro asunto es el paciente diabético obeso, que adelgaza y mejora su patología diabética, porque la insulina que aún genera es más eficaz sin exceso de peso, sobre todo a nivel periférico; la glucemia se estabiliza”.

Efectos secundarios de Ozempic: del cansancio a la diarrea

El Ozempic puede producir náuseas y mareos, o diarrea, pero nada severo; hay que beber líquido abundante para evitar la deshidratación. También puede producir cansancio y flatulencias, y con problemas renales preexistentes es necesario consultar al especialista para decidir si se usa. “Hay diferentes dosis, según el paciente -apunta García- y se empieza por una cantidad baja, que se adapta después a cada caso. El de Ozempic no tiene por qué ser un tratamiento de por vida, pero tampoco es corto, no se trata de un mes”.

Alerta por la venta de Ozempic en internet

García quiere lanzar una última alerta al respecto. “hemos comprobado que se vende por internet en ciertas webs, y también a través de Wallapop. Lógicamente, eso está prohibido; además, es un peligro para el paciente potencial, por muchas razones. Debe conservarse de manera especial, en frío, y no se conoce cuál ha sido la cadena de frío fuera de la custodia del canal farmacéutico si se compra en un sitio no autorizado. También puede haber falsificaciones, claro. Además, vemos que se vende por precios mucho más elevados de los reglados. Es una mala idea”.