Por qué triunfan los humidificadores en invierno cuando encendemos la calefacción en casa

Llegar a casa en invierno y sentir el calor del hogar es una de las mejores sensaciones que podemos tener. Para conseguirlo es básico un buen sistema de calefacción, ya sea eléctrica de gas o de pellets, y un termostato inteligente (que no estamos para derrochar euros). Las recomendaciones de los expertos son claras: la temperatura ideal debería estar entre los 21 y 23 grados, aunque eso dependerá de cada uno. Los más frioleros seguro que no tienen suficiente y cuentan con mantas para el sofá y ropa de abrigo cómoda para pasar el invierno a gusto. Claro, que la calefacción hace que la humedad del ambiente se reduzca y la piel, las vías respiratorias y hasta los ojos se resequen. Por eso usamos más bálsamos labiales y cremas de manos en invierno que en cualquier otra época.

Combatir la sequedad ambiental es la razón del éxito de los humidificadores en invierno. Su uso ayuda a mejorar el confort térmico ya que una mayor humedad aporta más sensación de calor y alivia los síntomas de la congestión nasal ayudando a disolver el moco y reduciendo la irritación en la garganta. Por eso no hay padre que no se haya hecho con uno porque ayuda a dormir mejor a los más peques de la casa. Pero, estos aparatos no solo son beneficiosos para nuestra salud física, también aportan bienestar mental porque muchos de ellos son difusores aromáticos con los que ambientar el salón o nuestra habitación. Incluso nuestras plantas de interior y los muebles de madera lo agradecerán. En Heraldo Shopping te recomendamos dos modelos con temporizador muy vendidos y una solución para los más clásicos. ¿Con cuál te quedas?

El más vendido

Cecotec cuenta con el humidificador más popular que también es difusor de aromas. Se trata del modelo Yang con un depósito de agua de 300 mililitros. Es ultrasilencioso, tiene temporizador y un diseño en madera con iluminación led que queda bien en cualquier espacio, por eso es uno de los más vendidos de Amazon y cuenta con más de 11.000 valoraciones.

El modelo más popular de Cecotec Amazon

De gran capacidad y compatible con Alexa

Los amantes de la tecnología no podrán dejar pasar este humidificador de vapor frío de Levoit que cuenta con un depósito de hasta tres litros de agua y un sistema que mide el nivel de humedad de la habitación para que no baje del 35% ni supere el 50%. Además, es compatible con Alexa para conectarlo solo con la voz. Es silencioso e incluye luz ambiental y pantalla apagable para descansar sin interrupciones.

"Alexa: enciende el humidificador" Amazon

Cerámico para los más tradicionales

Una opción más sencilla son los tradicionales humidificadores cerámicos que se cuelgan de los radiadores. Se rellenan de agua y el calor hace que se evapore elevando la humedad de la habitación. Es un sistema clásico que se adapta a casi todos los radiadores, aunque no podrás contar con los beneficios de la aromaterapia.

El modelo de toda la vida. Amazon

