Cómo cuidar las manos en invierno y mantenerlas suaves con este kit de Sephora de menos de 12 euros

Cuando hablamos de los efectos del frío en nuestra piel en seguida nos viene a la mente la sensación de tirantez y las rojeces que aparecen en el rostro con la exposición a las bajas temperaturas, al aire y a la humedad del invierno. Por eso los productos que aportan un extra de hidratación al rostro y los labios no faltan en nuestro neceser. Pero hay otra parte de nuestro cuerpo que también sufre las agresiones del frío y que frecuentemente olvidamos proteger: se trata de las manos.

NOTICIAS RELACIONADAS De franela y forro polar: así son las prendas que eligen los usuarios de Amazon para no pasar frío en casa

Aunque contemos con unos buenos guantes o metamos las manos en los bolsillos, lo cierto es que el frío acaba por deshidratar la piel volviéndola áspera y quebradiza. Unas manos excesivamente secas son más frágiles porque la barrera de la piel está debilitada y pueden llegar a aparecer lesiones e incluso los temidos sabañones. Por eso, debemos prestarles atención durante todo el año aplicando una crema hidratante al menos tres veces al día y usando un fotoprotector solar. Además, es recomendable usar guantes cuando trabajemos con productos de limpieza demasiado agresivos y secarnos bien para que la piel no se agriete. Estas sencillas rutinas que nos ayudarán a mantener nuestras manos preparadas para la temporada invernal.

Pero, ¿y si todo esto no es suficiente? En Heraldo Shopping hemos encontrado un set de Sephora para nutrir, hidratar y mantener las manos calientes y lucirlas perfectas en las fechas que se avecinan y por menos de 12 euros. Una opción ideal para regalar o regalar(te) esta Navidad.

Kit de Sephora con tres productos para nutrir tus manos esta Navidad. Sephora

El 'pack' de Sephora incluye, por menos de 12 euros, una mascarilla nutritiva, una crema hidratante y un calentador de manos reutilizable. La mascarilla de mango con efecto nutritivo y reparador para las manos secas y tirantes se aplica a través de unos guantes. Solo tienes que ponértelos y dejarlos actuar durante 15 minutos masajeando el exceso sobre la piel de las uñas y las cutículas.

La crema de manos hidratante tiene una textura fundente para nutrirlas e hidratarlas en todo momento. Aplica una pequeña cantidad de producto sobre la piel seca después de lavarte las manos y masajea hasta su absorción completa.

El tercer accesorio de este kit es un calentador reutilizable. Un pequeño 'gadget¡ que te ayudará a mantener las manos calientes. Lleva un doble disco metálico en el interior y libera calor durante unos 45 minutos. Tras su uso tendrás que hervirlo durante 10 minutos y cuando se enfríe volverá a estar activo.

En Heraldo Shopping buscamos las mejores ofertas de Sephora y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.