¿Puede ser mi hogar inteligente? Pasos para convertir tu casa en una 'smarthome'

Crear un hogar inteligente es más fácil de lo que parece, tan solo hacen falta los complementos adecuados para lograrlo y con Alexa todo es más fácil. No hasta el punto de decirle: “Alexa, convierte mi casa en una 'smarthome', por favor”, pero parecido. Si sabes qué 'gadgets' comprar y ya dispones de un altavoz inteligente, da un paso más porque cualquier casa puede ser 'smart'.

Si estás decidido a tener una 'smartlife', lo primero que tienes que tener, si todavía no te has unido a la revolución de la voz, es un altavoz inteligente. En Amazon, los Echo Dot ayudarán a controlar con la voz cualquier parte de tu casa. Sin duda, es el primer paso. El segundo, si ya tienes a Alexa en casa, pero no te escucha desde todos los rincones, es lograr que te oiga en la totalidad de las estancias de tu hogar, sin necesidad de mover el Echo Dot.

Por eso, ha nacido Echo Flex, para a resolver todos tus problemas. Gracias a él, las funciones de tu altavoz inteligente llegan a todas las habitaciones de la casa, facilitando que toda la familia pueda disfrutarlo sin complicaciones. Ahora, gracias a su rebaja a ¡mitad de precio!, podrás llevártelo por solo 15 euros. Además, el dispositivo te encantará, porque su diseño es discreto y tiene el enchufe integrado ¡para olvidarte de los cables en casa!

Alexa en todas las estancias de tu casa. Amazon

¡Control de absolutamente todo!

Alexa también puede subir y bajar las persianas de nuestra casa inteligente. “Alexa, me molesta la luz” y no necesitaríamos nada más, ni mucho menos, ejercitar los brazos con las antiguas manivelas. La verdad es que cada vez nos gusta más la domótica, sobre todo desde que es más accesible para todos los bolsillos. Por ejemplo, estos controladores Wifi para persianas no requieren ninguna instalación ni un desembolso grande de dinero. Solo necesitan ser conectados a tu conexión y listo. Y las posibilidades son infinitas, por ejemplo, con este de la marca Maxcio podrás hasta programar cuándo quieres que se suban las persianas. A quién no le gusta despertarse con la luz del sol. Además, podrás confiar en su utilidad, ya que posee la etiqueta 'Amazon Choice', que se otorga a aquellos productos que destacan por su calidad-precio.

Fácil de instalar y de usar. Amazon

Controla tu gasto energético

Tener una 'smarthome' también te ayudará a no derrochar dinero y controlar mejor y más fácil tu consumo. Por ejemplo, las bombillas inteligentes te permitirán ahorrar cientos de euros en tus facturas y cuidar del planeta sin tener que ir apagando luces a tu paso o levantarte de madrugada para encenderlas. Su tecnología LED está certificada para reducir tu consumo manteniendo la calidad de la luz. Podrás programar su encendido y apagado a distancia, mediante una aplicación en tu móvil. La marca Philips, por ejemplo, es una de confianza si quieres adentrarte en este mundo.

Pero, no es el único ejemplo, también podrás controlar la calefacción. Tengas en tu hogar de gas o eléctrica, estos 'gadgets' de Amazon te ayudarán a controlar el gasto de calefacción. El funcionamiento es muy sencillo, si las válvulas de tus radiadores son termostáticas puedes sustituirlas por un modelo inteligente que te permita programar la calefacción y adaptarla a cada estancia de tu casa, ya que hay habitaciones más frías que otras. De esta forma, no tendrás que subir tanto la temperatura del termostato para que la habitación más fría se caliente, mientras el resto pierden calor.

Para controlar el gasto en calefacción y ahorrar en tus facturas. Amazon

