Así son los 'leggings' térmicos que todo el mundo quiere tener para no pasar frío en invierno

Gorros, bufandas, botas térmicas, guantes, abrigos calentitos... salir a la calle en invierno es sinónimo de abrigarse de arriba abajo, sobre todo si eres friolero o friolera. Cuando las temperaturas bajan, lo que más nos apetece es estar acurrucados en el sofá con nuestra manta favorita y disfrutar de un guiso de cuchara de esos que entona el cuerpo y nos reconforta en cuestión de minutos. Pero, aunque no queramos o no nos apetezca, la realidad es tozuda y tenemos que enfrentarnos a los rigores del invierno: salir a trabajar, a la compra o a disfrutar de actividades con los amigos o la familia. Y, además, tenemos que hacerlo con estilo, pero sin congelarnos.

Los ‘looks’ invernales de quienes odian pasar frío en las piernas y no quieren dejar de lado sus vestidos favoritos incluyen una prenda que se ha convertido en básica en nuestro armario desde hace años: los 'leggings’ térmicos. Hace tiempo que dejaron de ser solo un accesorio deportivo para subirse al podio de las prendas más cómodas de nuestro armario. Combinan perfectamente con botas, vestidos, camisas largas o jerséis ‘oversize’ cuando los termómetros marcan bajo cero. Pero, si vamos a apostar por esta prenda para combatir el frío de esta época del año, no podemos elegir cualquier modelo, los más adecuados deben incluir un forro interior para mantener el calor. Además, si no queremos que nuestros tobillos acaben congelados, podemos seguir la tendencia de muchas ‘influencers’ e ‘it girls’ y ponernos unos calcetines por encima o apostar por este modelo de Aimptop que, además de muy buenas valoraciones en Amazon incluye un diseño especial que mantiene las piernas protegidas.

Se ajustan al cuerpo sin apretar en exceso. Amazon

Lo mejor

Este 'pack' de dos ‘leggings’ térmicos de Amazon están forrados con terciopelo grueso para mantener el calor en los fríos días de invierno. Son de talla única y el fabricante los recomienda para personas que pesan entre 45 y 75 kilos con una longitud de pierna de entre 55 y 50 centímetros y una altura de hasta 175 centímetros.

Tienen un diseño de cintura alta y se ajustan a las formas del cuerpo sin apretar demasiado, algo que valoran muchas de las usuarias de Amazon que los han probado como Athennea: “Tenía un poco de miedo al pedirlos por lo que había leído en otras reseñas y que no tienen talla, que es única, me quedan un poco largos ya que mido 1,63, pero como siempre voy con botas fenomenal. Eva M. L., otra de las usuarias que ha adquirido esta prenda, hace una mención especial a la prolongación para el talón, que ajusta el pantalón e impide que se suba.

Lo peor

Sin embargo, hay un detalle del diseño de estos 'leggings' que varias usuarias han criticado. Se trata de las costuras de la parte de atrás. Gleomar, por ejemplo explica: “Mido 1,62 y peso 62 y me está bien. Lo único que no me gusta es la costura en el trasero, pero bueno, es un 'legging' para usar o con camisas largas o debajo de otros pantalones”, dice.

