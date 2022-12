De Ana Obregón a Sara Carbonero: los famosos se vuelcan con Elena Huelva tras su conmovedor mensaje en Instagram

Desde este domingo, la etiqueta #MisGanasGanan se sitúa entre lo más comentado en Twitter. El motivo es el desgarrador vídeo publicado por la sevillana Elena Huelva, que en los últimos años se ha hecho muy popular por compartir con este lema su día a día con el cáncer que padece desde hace más de cuatro años, cuando le fue diagnosticado un sarcoma de Ewing.

"Las cosas no están yendo bien, me han encontrado más enfermedad en la tráquea, que es muy peligroso, como sabéis, es por donde respiramos. No hace falta que diga mucho más", anunció este domingo a través de un vídeo publicado en sus redes sociales grabado en el hospital donde permanece ingresada desde el pasado jueves, cuando “empecé a respirar de una forma rara, y sonaban pitiditos”, tal y como ella misma explicó en una publicación anterior.

"Quiero dejar claro que yo ya he ganado, mis ganas han ganado por todo el amor y por las personas que tengo a mi lado, yo ya he ganado", expresa la joven en el vídeo que ha entristecido y conmovido a sus seguidores, entre los que se encuentran numerosas figuras públicas, que a lo largo de toda la enfermedad han mostrado su apoyo (y siguen haciéndolo) a esta joven ‘influencer’. A muchos de ellos ha tenido la oportunidad de conocer e incluso, con algunos de ellos, ha entablado una gran amistad, como es el caso de Sara Carbonero. La periodista, que el pasado lunes abandonaba el hospital donde fue operada de urgencia después de sufrir un cáncer de ovario hace tres años, se ha convertido en un gran apoyo para Elena. “Te quiero muchísimo Elena y te admiro. Siempre significa siempre. Eres un ángel”, escribía este domingo en la publicación compartida por la joven andaluza.

Manuel Casrrasco, quien también la ha visitado en el hospital en anteriores ocasiones y le dedicó su canción ‘Mujer de las mil batallas’ en el concierto que ofreció en junio en el estadio de la Cartuja de Sevilla, ha escrito: “Te queremos mi niña preciosa! Tus ganas nos ganaron para siempre! No podemos más que quererte, quererte y quererte”.

Otros famosos que han dejado mensajes de cariño a Elena en su último ‘post’ han sido Aitana, con quien estuvo hace apenas unos días en el estreno de la serie La Última, Dani Rovira, Paula Echevarría o Ana Obregón. La presentadora y actriz, que perdió a su hijo a causa de la misma enfermedad que padece la joven, ha publicado en su perfil de Instagram una emotiva publicación dirigida a su “princesa luchadora y ganadora”.