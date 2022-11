Sara Carbonero anuncia su salida del hospital con un emotivo vídeo

Sara Carbonero ha anunciado su salida del hospital tras ser operada de urgencia después de sufrir un cáncer de ovario hace tres años. La periodista ha relatado su alta a través de un vídeo publicado en su cuenta de Instagram, donde también ha aprovechado para dar las gracias "a todas y todos los que os habéis preocupado, por las innumerables muestras de cariño recibidas estos días".

Sara fue ingresada hace una semana en la Clínica Universitaria de Navarra y, tras una revisión, los médicos consideraron que había que ingresarla de urgencia y necesitaba ser intervenida.

Afortunadamente, ya ha sido dada de alta y se muestra más feliz que nunca en el vídeo, el cual grabó minutos después de su alta y donde muestra su viaje en coche, intercalado con imágenes dando las gracias y una frase del poeta Walt Whitman: "Me he dado cuenta que estar con los que uno quiere es suficiente". "La felicidad no me cabía en el pecho por el mero hecho de sentir de nuevo el aire en la cara y poder respirar y disfrutar de otro atardecer más", ha dicho Sara en su cuenta de Instagram.

También se ha mostrado agradecida por el buen trato en la Clínica Universidad de Navarra y por el apoyo de sus seres queridos, "ese grupo reducido de personas que no me ha soltado la mano ni un segundo y que me ha hecho ser consciente de lo fuerte que es el ser humano si está rodeado de amor".

Agradecida con el apoyo de su novio zaragozano

El emotivo mensaje también ha incluido un guiño a su novio, el cantante zaragozano Nacho Taboada, con quien mantiene una relación que se hizo pública este verano. "Una mano que te sujeta fuerte mientras te toca los acordes de guitarra de tu canción preferida para dormirte", ha escrito la periodista haciendo referencia a la música del zaragozano.

Sara ha recordado el apoyo de su familia "incondicional" y ha recalcado la importancia de ser amable con todo el mundo "porque nunca sabemos la batalla que está librando cada uno".