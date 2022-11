De uno a tres meses gratis: Amazon ha aumentado la oferta de suscripción en sus servicios de música, lectura y mucho más

Este Black Friday 2022 es el mejor momento para hacerse del club Prime de Amazon porque los descuentos llegan más allá de sus productos rebajados, alcanzan hasta los servicios del 'marketplace' para disfrutar gratis de la mejor música, lectura o películas durante más tiempo. Y es que, estas ventajas han llegado a los servicios de Amazon como Kindle Unlimited o Amazon Music, quienes han terminado con sus pruebas gratis de tan solo un mes para ampliarlas hasta tres meses sin pagar ni un solo euro. Así que, si eres de los que no quiere perder esta oportunidad 'black', sigue leyendo.

NOTICIAS RELACIONADAS Estas son las mejores ofertas en tecnología que ya están disponibles este Black Friday

"Prueba gratis y paga después", este es el lema durante Black Friday, pero, el tiempo es limitado para conseguirlo. Por ejemplo, Amazon Music tendrá hasta tres meses gratuitos de suscripción, en los que podrás disfrutar de más de 90 millones de canciones hasta sin conexión, si nunca te has suscrito y lo haces antes del 11 de enero que termina la promoción.

Pero, no es el único servicio de Amazon que está de oferta. Si eres más de lectura que de música, Kindle Unlimited es ideal para tener todos los libros que quieras en cualquier dispositivo. Esto quiere decir que, si nunca has llegado a lanzarte para probar este servicio de lectura con más de un millón de títulos disponibles, ahora es tu momento porque tienes dos meses gratis de prueba en vez de uno. Y es que, no solo tienes disponibles novelas, también una selección de revistas sobre moda, hogar o viajes y multitud de sagas completas, tanto juveniles como adultas.

Otros servicios de Amazon

Recuerda que el resto de servicios Amazon siguen teniendo un mes gratuito y muchas ventajas, aunque no hayan ampliado su suscripción gratuita durante Black Friday. Como es el caso de Prime Video para películas y series originales de Amazon (como The Man in the High Castle). Este servicio también tiene acceso a canales Premium, gracias a Prime Video Channels. Por otro lado, no te olvides del servicio Audible para escuchar tus libros favoritos hasta sin conexión.

Prime Student con 90 días gratis

Y, por último, si eres estudiante sí que puedes disfrutar también de tres meses gratis del servicio Prime Student con el que tendrás multitud de ventajas.

Disfruta de cientos de películas y series, incluidas las series Amazon Originals como The boys.

También de contenido de juegos gratis cada mes y de Twitch Prime sin publicidad.

Toda la música y los ‘podcasts’ más populares, sin anuncios con Amazon Music.

Envíos gratis y rápidos en más de 2 millones de productos.

Los clientes Prime Student, además, disfrutan de promociones exclusivas y acceso prioritario a ofertas 'flash', así como un almacenamiento ilimitado de fotos.

En Heraldo Shopping buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.