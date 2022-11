Estas son las mejores ofertas en tecnología que ya están disponibles este Black Friday

Aunque oficialmente el Black Friday es el próximo viernes, Amazon ha decidido comenzar su Semana Negra siete días antes y, desde este 18 de noviembre, tiene activos unos descuentos que sobrepasan el 50% en algunos productos. Se trata de la mejor oportunidad para conseguir a precios mínimos nuestros ‘gadgets’ más deseados, esos que están marcados en rojo en nuestra lista de regalos para estas Navidades. Y es que las ofertas tecnológicas son las estrellas del Black Friday año tras año.

Esta Semana Negra de ofertas es la mejor oportunidad para renovar desde el ‘smartwatch’ al portátil y no solo en Amazon. A la fiesta de los descuentos se han sumado también ‘ecommerces’ como FNAC, El Corte Inglés o Cecotec, entre otros, que también tienen activas sus ofertas 'black'. Un mar de oportunidades que en Heraldo Shopping vamos a ayudarte a navegar para que encuentres los mejores descuentos y te los lleves a casa antes de que se queden sin 'stock'. No dejes de leer porque aquí viene nuestra lista de favoritos 'techies': diez productos con 'descuentazo' que no te puedes perder.

Nuestro 'top ten' de ofertas tecnológicas

- Ordenadores portátiles y de sobremesa. Seguro que llevas pensando un tiempo en que necesitas un ordenador nuevo. Pues ahora es el momento para hacerte con uno ¡y con descuento! En Amazon puedes encontrar modelos muy rebajados como este Asus Filp convertible de 299 euros. Pero, también hay suculentos descuentos en otros 'ecommerces' como las ofertas Black de FNAC que tienen modelos como un Chromebook Asus rebajado a 249 euros con el que te ahorrarás hasta 150 euros.

Una rebaja que no podemos dejar de destacar y que se ha convertido en una de nuestras favoritas es la que tiene este portátil de Lenovo con pantalla de 15.6 pulgadas Full HD y 8 gigas de RAM. Un gran portátil con un precio original de 529 euros que se ha reducido a 359.



- Relojes y pulseras inteligentes. Son un básico para los amantes del deporte, pero también para aquellos que buscan tener una vida activa y saludable y no podían faltar entre nuestros destacados de este Black Friday de Amazon. Si buscas algo económico, la pulsera Amazfit Band 5 es una gran opción ya que ahora puedes conseguirla por 22,99 euros, casi a mitad de precio.

Si no te importa invertir algo más no te pierdas nuestra propuesta más interesante y elegante que viene de la mano de Huawei. Se trata de Huawei Watch Fit Elegant Edicion que tiene un 59% de descuento y que puedes tener por 53 euros en Amazon.

- Auriculares inalámbricos. De todos los precios, formas, tamaños y modelos. Hay tantos casos 'bluetooth' rebajados en Amazon que es difícil decidirse por uno. Por ejemplo los Earbuds de segunda generación están a mitad de precio en Amazon.

Pero, en Heraldo Shopping hemos encontrado estos Redmi True Buds 3 Air 3 con cancelación activa de ruido y nos han enamorado. Además tienen un 41% de descuento y solo cuestan 24 euros por unos días.

- Teléfonos móviles y todos sus accesorios. La gran variedad de 'smartphones' rebajados que hemos encontrado en Amazon nos ha dejado con la boca abierta. Hasta un 38% de descuento sobre su precio anterior tiene, por ejemplo, este Samsung M13 con el que ahora solo cuesta 129 euros. Si eres más de Xiaomi, no te preocupes porque también es tu semana y puedes encontrar modelos rebajados un 25%.

Este modelo de Samsung Galaxy M23 5G es, sin duda, uno de nuestras ofertas favoritas en tecnología. Tiene un precio de solo 179 euros y hace unas horas costaba 'más de 300!

- Altavoces inteligentes otros productos Amazon. Por supuesto que en una semana como esta no podían faltar los ofertones en productos Amazon, como la rebaja de hasta el 43% en algunos de los Fire Stick que convierten tu televisor en 'smart' y que puedes encontrar desde 19,99 euros a los altavoces inteligentes conectados a Alexa favoritos de muchos de nosotros.

Una de las ofertas más destacadas es la rebaja del 58% del altavoz inteligente Echo Dot de quinta generación. Como lo lees. Ahora puedes tener en casa el modelo de 2022 por solo 29,99 euros (antes costaba 59,99). ¿Te vas a perder esta oportunidad?

- Tabletas. Se caen, se rompen, se estropean. Las tabletas son uno de los 'gadgets' que más renovamos y este es el mejor momento para hacerlo. ¿Qué te parece hacerte con una Samsung Galaxy Tab A7 por solo 128 euros? Con estos precios el 'stock' se va a agotar muy rápido.

Si buscas un modelo con gran descuento, en Heraldo Shopping hemos encontrado rebajada casi a mitad de precio la Huawei Matepad T10s que puedes conseguir por 119 euros si te das prisa.

- Tecnología 'smart' para tu hogar. Ahorrar es uno de los mantras de este 2022 y también lo será el próximo año. Ahora que el frío está llegando puedes aprovechar para hacerte con dispositivos inteligentes que te ayudarán a controlar, por ejemplo, el gasto energético en calefacción. Estos cabezales para regular la temperatura de los radiadores son un producto muy demandado y tienen un 21% de descuento.

Este termostato inteligente de Tado es una buena forma de empezar a ahorrar. Controla la temperatura en todas las habitaciones y es compatible con Siri, Alexa y el Asistente de Google desde tu teléfono. En Amazon puedes adquirirlo con un 37% de ahorro. Te costará 169 euros.

- Televisores. Sabes que en algún momento tendrás que renovar tu televisor y el mundial de fútbol de Qatar puede ser la mejor excusa para hacerte con uno nuevo y claro, también los descuentos del Black Friday. En el Corte Inglés también se visten de negro y han rebajado sus televisores más inteligentes.

En Amazon también tienen una amplia selección de televisores con grandes descuentos, como este modelo de Samsung de 65 pulgadas y que está rebajado a solo 499 euros, un 36% menos.

- Accesorios informáticos y 'gaming'. Ratones, monitores, teclados y hasta sillas gaming puedes encontrar con grandes descuentos en esta semana de grandes rebajas de Amazon. Las tarjetas de memoria, por ejemplo, han sido uno de los productos más vendidos otros años, y seguro que lo vuelven a ser en este Black Friday porque tienen descuentos de hasta el 43%.

En FNAC también se han vestido de negro y han lanzado ofertas en su web que harán las delicias de todo 'gamer' como la de este completo equipo de sobremesa de Nitro que incluye, además de la torre, pantalla, teclado, ratón, cascos y hasta alfombrilla. Y todo rebajado más de 200 euros.

- Tecnología deportiva. No nos podíamos olvidar de los accesorios para ponerse en forma en casa ahora que llegan los primeros fríos y apetece menos salir a la calle. En Amazon tampoco se han olvidado y han rebajado a menos de 100 euros la bici estática más vendida del 'ecommerce'.

Para nosotros, una de las mejores opciones para hacer deporte indoor este invierno la ofrece Cecotec con una cinta eléctrica plegable para andar y correr que solo cuesta 229 euros.

