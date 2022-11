De las freidoras sin aceite a los robots aspiradores: estos los descuentos más jugosos en artículos para el hogar

¡Ya está aquí! Se ha adelantado una semana, pero podemos decir que el Black Friday ya ha comenzado. Amazon se ha sumado a la fiesta de los descuentos que ya había arrancado en otros ‘ecommerces’ y ha dado el pistoletazo de salida a una Semana Negra de ofertas con gran variedad de artículos rebajados. Los descuentos van mucho más allá de los ‘gadgets’ tecnológicos y podemos beneficiarnos en todo tipo de productos como los accesorios para el hogar. Porque no hay Black Friday sin que triunfen las freidoras sin aceite o los robots aspiradores. ¿Quieres conocer los mejores descuentos?

En Heraldo Shopping nos propuesto encontrar los chollos de que no deberías dejar pasar en esta Semana Negra en Amazon y en otras webs como Cecotec o Fnac. Y hemos de decirte que no ha sido nada fácil. En nuestra selección de productos no faltan las 'airfryer', pero tampoco los robots de cocina o los productos más demandados para el cuidado de nuestros hijos como los pañales o las toallitas. Nada se escapa a nuestro radar de ofertas y te invitamos a conocer nuestra selección de productos destacados.

- Las freidoras sin aceite vuelven a triunfar. Llevan varios años siendo las estrellas de nuestra cocina y no es para menos. Con ellas podemos elaborar patatas fritas, alitas de pollo y una infinidad de recetas tan sabrosas como siempre, pero con muchas menos calorías.

Si hemos de apostar por un modelo con un gran descuento, no hay duda. La freidora de seis litros Cecofry Experience de Cecotec tiene un descuento del 49% en Amazon. Su precio se ha reducido de 169 euros a solo 89.

Con capacidad para elaborar platos para toda la familia. Amazon

- Los mejores descuentos en robots aspiradores. Sin mover un solo dedo y sin que perdamos tiempo en la limpieza, estos aparatos barren, friegan y pasan la mopa. Si todavía no tienes uno, aprovecha las ofertas que puedes encontrar estos días de grandes rebajas.

Nuestro favorito por calidad y por precio es este modelo inteligente de Roomba con sensores para desplazarse por la casa. Este iRoomba tiene conexión wifi y es compatible con el asistente de voz de Alexa. Y si te decimos que tiene una rebaja del 46% en Amazon y solo cuesta 179 euros, seguro que no te puedes resistir.

El Roomba 692 tiene un sistema de limpieza en tres fases. Amazon

- Cafeteras de cápsulas. Básicas en cualquier hogar para disfrutar de un café al despertarse por la mañanas o en cualquier otro momento, en Amazon hemos encontrado muy rebajados varios modelos de Tassimo con hasta un 74% de descuento.

además tiene descuento: un 35%. Si eres cafetero, este modelo de Philips L'Or Barista seguro que te encanta porque incluye accesorios como el espumador de leche que harán que tu café se convierta en una experiencia de otro nivel y

La cafetera de Philips tiene un 35% de descuento. Amazon

- Productos de limpieza para el hogar y cuidado del bebé. Pañales, toallitas, pastillas para el lavavajillas... ahora es el momento de adquirirlos al mejor precio. En Amazon lo saben y han rebajado el 'pack' de 18 paquetes de toallitas Aqua Pure para que te ahorres 14 euros con la compra.

El pack ahorro de 110 cápsulas para el lavavajillas de Finish es uno de los más deseados entre los usuarios de Amazon y razones hay muchas, entre otras, su precio: durante estos días tiene una rebaja del 34% para que ahorres más de 8 euros en la compra.

Cada cápsula de Finish para el lavavajillas cuesta 0,15. Amazon

- Robots de cocina para triunfar en la cena de Navidad. Seguro que, si eres cocinillas, alguna vez has soñado con hacerte con uno de estos aparatos multifunción que cuecen,, sofríen, baten, pican, trituran y hasta fermentan. En Amazon hemos encontrado rebajados algunos modelos a mitad de precio como el MyCook de Taurus, pero nuestros favoritos son de Cecotec.

En concreto este Mambo Touch que hemos encontrado en la web de la marca española y que tiene 1.600 vatios de potencia, 37 funciones, pantalla táctil, báscula, recetario integrado, vaporera y dos jarras, una de ellas el modelo Habana con revestimiento cerámico rebajado un 39%.

Mambo de Cecotec con dos jarras y recetario integrado Cecotec

