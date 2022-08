Juan Luis Arsuaga: "Mi filosofía de vida se resume en mejor tenerlo todo"

A sus 68 años, el científico madrileño criado en Bilbao tiene una cosa clara: "Nadie se plantea la eternidad, pero nadie se quiere morir".

Esta sección se titula preguntas impertinentes. Así que...

No hay preguntas impertinentes. Tire.

Ahí va la primera. De profesión, ¿descubridor de fósiles humanos?

Paleontólogo. Descubrí muy pronto que despertaba un interés inmediato diciendo esta palabra.

¿Los restos aparecen donde menos se espera?

Hombre, hay que ir a buscarlos. No aparecen, los encuentra uno.

¿Nos dicen más de nuestro futuro que de nuestro pasado?

Nos explican el presente y quiénes somos.

¿Le interesan más los huesos o la vida?

La vida. No soy fetichista ni tengo una fijación especial por los huesos.

¿Qué hace con tanta calavera antigua

Ja, ja. En pocas palabras, intentar saber qué tenían dentro de la cabeza.

¿Qué hay dentro?

Suele estar el cerebro y la mente. Pero los fósiles, en resumen, pesan muy poco y son muy frágiles.

Si me permite, 'Indiana Jones de Atapuerca', tengo dudas.

Me parece bien lo de Indiana Jones. Yo les digo a mis alumnos que no teman sentirse como Indiana Jones porque la ciencia en general y la paleontología en particular tienen mucho de todo eso.

¿De qué?

De romanticismo, sueños, aventura, emoción... ¡Yo qué sé!

Más dudas. ¿Le interesa el ser humano actual o prehistórico?

El actual. Llevamos escrito en nosotros mismos nuestra historia. Somos un libro de historia.

¿Qué le diría a un neandertal?

Me bastarían 5 segundos para saber si estoy hablando con un ser que tiene yo y personalidad.

¿Y un neandertal a usted?

Alguno de los dos tendría que aprender el idioma del otro. Aunque fuera por señas, me imagino que preguntaría por la tecnología. Lo hacen todos los pueblos de la tierra.

¿De dónde venimos?

De una bacteria. Todos los seres de este planeta procedemos de un antepasado común universal.

¿Por qué estamos aquí?

¿Y por qué no?

¿Le gustaría saber cuánto le queda de vida?

¿Al planeta?

No, a usted.

Ya lo sé. ¿Qué más da un más o menos muy pequeño? Puede que, como mucho, viva noventa y tantos años. O sea, como máximo, 30 más.

¿Alcanzaremos la inmortalidad?

Con toda seguridad, no, porque no estamos hechos para durar tanto. Lo más importante es vivir con buena calidad de vida. Es a lo que podemos aspirar.

¿Le horroriza la idea de ser eternamente viejo?

Sí, claro. Nadie se plantea la eternidad, menos en malas condiciones, pero nadie se quiere morir.

¿Qué elegiría si le dieran a escoger entre recuperar el vigor sexual de los cuarenta o comer y beber lo que le diera la gana sin ardores de estómago?

¿Por qué tenemos que elegir? Esto me recuerda a la pregunta '¿qué vale más, el Amazonas o la vida de un niño?' ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Las ganas de comer, vivir, amar, si quieres llamarlo así... todas están muy relacionadas. A mí lo que más me gusta son las regatas de traineras.

¿Las regatas de traineras?

Así que espero no tener que elegir entre el sexo y las regatas .

Confesó que ser portada de 'Nature' en 1993 fue la cima de su carrera. Desde entonces, ¿todo ha sido cuesta abajo?

Sí, sí. Todo ha sido decadencia. Bueno, he tenido unas cuantas portadas más. He ganado más 'copas de Europa' después de esta. Fue la cima de mi carrera porque es como la primera Champions, ¿no?

Ya que habla de la Champions, ¿no le hubiera gustado triunfar como su padre en el Real Madrid?

Ja, ja. En el Real Madrid o en el Athletic. Jugué en el Indautxu. Sigo disfrutando del deporte, pero lo de ser paleontólogo... ¿Tengo que elegir? ¿No puedo ser un paleontólogo-futbolista? Mi filosofía de vida se resume en mejor tenerlo todo.