El papa Francisco acelera los preparativos de su sucesión

El papa Francisco, muy mermado físicamente y que no descarta renunciar por razones de salud, ya está preparando su sucesión con medidas que condicionarán el perfil del futuro pontífice. Este sábado, en una ceremonia solemne que tendrá lugar en la basílica de San Pedro del Vaticano, tiene previsto nombrar 20 cardenales, 16 de ellos con derecho a votar en el cónclave para la elección de su sucesor.

Al día siguiente, visitará la basílica de Collemaggio en la ciudad italiana de L'Aquila (región de los Abruzos) donde está enterrado Celestino V, el último Papa en renunciar a su cargo antes de Benedicto XVI. También habrá un encuentro con familiares de las víctimas del terremoto de L'Aquila que se cobró más de 300 vidas en 2009, pero no cabe duda de que el foco de atención se pondrá en la imagen de Francisco ante el féretro de un Papa que en el siglo XIII, a los pocos meses de acceder al sitial de San Pedro, abandonó Roma para volver a la vida monástica.

Para cuando Bergoglio presente sus respetos a Celestino V, el domingo por la mañana, el colectivo de purpurados ya contará con incorporaciones ajenas a la tradición del Viejo Continente. En la lista de los nuevos cardenales, los habrá de Brasil, Paraguay, India, Singapur, Mongolia y Timor Oriental.

Más información Una escultura del papa Francisco tirando a un bebé causa polémica en México

Entre los europeos, destacará la presencia del salmantino Fernando Vérgez, primer cardenal que sale de las filas de Los Legionarios de Cristo. "A pesar de las persecuciones del pasado y de ciertas fuerzas de la sociedad que querrían confinar a la Iglesia haciéndola irrelevante para las opciones de vida, sigue llevando a cabo su misión evangelizadora y de promoción humana", manifestaba recientemente Vérgez, gobernador civil del Estado Ciudad del Vaticano, con motivo del anuncio de su promoción al rango de príncipe de la Iglesia.

El Papa ha convocado asimismo a todos los cardenales del mundo -que son 229- para una reunión insólita de dos días, que empezará poco después de la investidura de los nuevos cardenales. Este emplazamiento tiene visos de precónclave, ya que permitirá hacer balance de la situación de la Iglesia tras casi diez años de liderazgo del Pontífice argentino. Además, habrá oportunidad en el marco de esas jornadas, que serán los próximos lunes y martes, de analizar la aplicación de la nueva Constitución del Vaticano, 'Predicate Evangelium', aprobada en marzo y en vigor desde el 5 de junio.

Cada vez más frágil

El consistorio de purpurados de los días 29 y 30 ha desatado las especulaciones, sobre todo porque la fragilidad del Papa cada vez es más evidente. El año pasado se le extirpó parte del intestino grueso por una estenosis diverticular grave con signos de diverticulitis esclerosante. Sufre de dolores en la rodilla derecha -secuela de una rotura de ligamentos hace años- y muchas veces se ve obligado a desplazarse en silla de ruedas.

Más información Rusia niega una matanza de civiles en Ucrania al asegurar que el tren bombardeado era militar

"Cambiar de Papa no sería una catástrofe", admitió el propio Francisco hace un mes ante los periodistas que lo acompañaron en su viaje a Canadá. Y aunque añadió que no había pensado todavía en "esa posibilidad", también dejó claro que "eso no quiere decir que pasado mañana no lo piense".

Y para despejar las dudas, concluyó: "La puerta está abierta". Al término de su octavo consistorio, casi uno por cada año de pontificado ya que en marzo cumple diez años al frente de la Iglesia, Francisco habrá elegido 83 cardenales del total actual de 132 electores, es decir casi dos tercios. Una cifra determinante en caso de elección del Papa, ya que se requiere una mayoría de dos tercios.