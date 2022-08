Cristina Pedroche: "Prefiero que me insulten a mí que a otras personas"

Luz de Nochevieja y esperanza de Año Nuevo. Reina de Corazones y de la Transparencia. Vallecana, feminista y deslenguada. Una currela que se lo ha sudado a base de toneladas de trabajo. Y esto a muchos les fastidia. Pero Cristina es un sol. De verano.

Un verano sin mascarilla. Ya iba siendo hora, ¿verdad?

Muchas ganas de poder disfrutar a tope pero siempre con cabeza y con responsabilidad.

Se la ve a tope. ¿Qué es lo que más le gusta de su trabajo?

Me encanta saber que hay mucha gente que disfruta con lo que hago, que se ríe y se lo pasa bien, pero lo que más me gusta es saber que incluso he podido ayudar a gente cuando hablo de salud, de lo que yo hago y de lo que me viene bien.

También está por todas partes. ¿Cómo organiza su presencia en redes sociales?

De la forma más natural posible, y siempre escuchándome para hacerlo solo cuando me apetece, porque creo que las redes sociales son maravillosas pero hay que tener un control como en todo, los excesos no son buenos.

Es que la siguen miles de personas. Más de dos millones en Twitter y otro puñado más en Instagram. ¿Cómo lo consigue?

No hago nada especial, y supongo que al ser una persona tan 'normal', se pueden sentir identificados conmigo y hay algunos que me ven como su amiga o su vecina jaja.

¿Cuál diría que es el precio de la fama, de tanta popularidad?

Supongo que las críticas e insultos que a veces (demasiadas) tengo que aguantar. Pero es que, de verdad, me compensa. He conocido a gente tan maravillosa y que me han aportado tanto que nunca lo cambiaría por no tener ni un insulto más. Además que lo llevo bastante bien, así que prefiero que me insulten a mí que a otras personas. Una vez entendí que la gente que insulta por redes es gente que debe estar muy sola o que tiene muchos problemas, así que yo lo que les mando a todos es mucho amor. Creo que también necesitan un abrazo.

Ha logrado el éxito. ¿Qué objetivos tiene a corto plazo?

El éxito es vivir orgullosa, tranquila y en paz cada día. Acostarme con la sensación de ser mejor persona cada día. Y éste es mi objetivo ser mejor en todo. Ser mejor mujer, amiga, presentadora, compañera.

¿Qué tal van sus programas en televisión? ¿Son las audiencias y las experiencias que esperaba?

De las audiencias no me gusta hablar porque no es algo en lo que yo pueda decidir. Estoy muy contenta con el trayecto profesional que estoy llevando. Si en el 2010 cuando entré en televisión me hubieran dicho todo lo que iba a hacer y a conseguir no me lo hubiera creído. Ojalá dentro de 12 años te pueda volver a dar esta respuesta, aunque un poco convencida estoy, porque siempre lo mejor está por llegar.

¿Va a tener vacaciones este verano? ¿Va a viajar a algún lugar en especial?

Sí, siempre en agosto tengo días libres en los que me gusta estar tranquila y desconectar. Todavía no tengo el destino decidido pero lo que sí sé es que será un lugar en el que se coma muy bien, jaja.

¿Cuáles son sus platos favoritos?

En verano lo que más me apetece es una buena paella o una barbacoa. Aunque una ensaladilla del GOXO también me apetece muchísimo ahora mismo.

Un sueño que le gustaría cumplir este verano.

Visitar alguna de las 7 maravillas del mundo de la mano de mi maravilla del mundo.