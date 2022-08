Dani Martín, víctima de un robo, pide que le devuelvan un objeto de gran valor sentimental

La vida de Dani Martín ha dado un giro esta semana. El artista, visiblemente afectado, contaba en redes sociales que este jueves había sido victima de un robo de cartera en la que escondía un objeto de gran valor sentimental para él.

"Buenos días a todos, amigos. Antes de ayer me robaron la cartera, con el DNI, permiso de conducir, tarjetas de crédito, la tarjeta de la seguridad social...", comenzaba el cantante a narrar a través de las 'stories' de Instagram. "Realmente, no valen para nada. No pudieron hacer ningún tipo pago", continuaba.

No es eso por lo que se lamenta el cantante de 45 años. "Lo que más me duele es que llevaba dentro una foto de mi hermana. Preciosa", explica entre lagrimas el artista.

El cantante pide a través de sus palabras que le devuelvan su cartera: "Si a alguien se le ocurre devolverla porque, en realidad, no quiere para nada eso. Yo sí, tiene mucho valor para mí. Le pediría que se lo pensara", solicita entre lágrimas.

"Las tarjetas están dadas de baja y si quiere quedarse con el DNI porque le hace ilusión, que lo haga. Pero vamos, me parece asqueroso", concluye el artista.

Esta fotografía toma gran importancia para el cantante porque su hermana, Miriam Martín, falleció de forma repentina en el año 2009, a causa de un infarto cerebral cuando solo tenía 34 años.

En su último disco, el artista le rinde homenaje a su hermana dedicándole la canción 'Cómo me gustaría contarte'. "La carta que te escribí hace unos años se la he enseñado a la gente, en forma de canción, para que vean lo bonita que eras, cómo me cuidabas, cómo me hacías ver lo importante de la vida, cómo te admiraba y cómo me admirabas tú en silencio para que no me viniera arriba", escribió en su perfil de Twitter el día del lanzamiento de su canción.