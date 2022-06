Trucos del hogar: cómo limpiar las almohadas cuando se ponen amarillas

No hay placer más sencillo que estrenar cama limpia. Se trata de una de las mejores sensaciones del día: meterse entre las sábanas recién lavadas y enterrar la cara en la almohada para percibir ese olor a limpio que tanto nos gusta. Sin embargo, aunque lavemos y lavemos la ropa de cama y las fundas, es casi imposible evitar que aparezcan las temidas manchas amarillas. Es cuestión de tiempo que acabe apareciendo un cerco justo donde colocamos la cabeza y, poco a poco, se va oscureciendo más.

NOTICIAS RELACIONADAS Equipa tu casa para el buen tiempo con la ropa de cama de El Corte Inglés

Las noches tórridas de este verano no ayudan a mantener las almohadas blancas e impolutas ya que el sudor es la causa fundamental de su coloración. Pero, si además nos acostamos con el pelo mojado o sin desmaquillar, la cosa empeora. Por mucho que lavemos y cambiemos las fundas, esas antiestéticas manchas no paran de crecer. Así que toca ponerse manos a la obra para eliminarlas cuanto antes. Claro, que el método para conseguirlo variará según sea nuestra almohada, porque no es lo mismo que sea de viscoelástica que de látex o de microfibra. Por eso debemos consultar la etiqueta para saber cómo proceder.

Si nuestra almohada es de látex, poliéster o microfibra podemos rociar la mancha con un espray quitamanchas y después meterla en la lavadora con un detergente para prendas delicadas. Si la macha es resistente, es buena idea añadir media taza de lejía y media taza de bórax para ayudar a su limpieza. Sin embargo, no todas las almohadas se pueden lavar, las de viscoélastica pierden sus propiedades si se mojan en exceso por eso no es buena idea meterlas en la lavadora. En este caso protegerlas bien es todavía más importante. Por ejemplo, con estas fundas de algodón de Pikolin que no aumentan la sensación de calor ya que están elaboradas con 100% algodón cutí con una alta transpirabilidad. No se encogen y se pueden lavar a 60 grados en la lavadora.

De algodón y disponibles en varias medidas evitan la acumulación de suciedad y no se encogen. Amazon

Truco para limpiar las almohadas de 'visco'

Si las almohadas de viscoelástica han empezado a amarillear hay que eliminar las manchas a mano. Nunca laves el relleno de visco en la lavadora porque se echará a perder. Para quitar las manchas puedes humedecer un paño limpio con agua y jabón neutro y frotar la almohada realizando movimientos circulares. Después, la sécalas bien con una toalla limpia y colócalas la sombra en una superficie plana para facilitar su secado. Antes de volver a usarlas asegúrate de que están bien secas para que no aparezca moho.

Con el tiempo, la cantidad de ácaros y residuos acumulados en las almohadas acaban provocando problemas de alergias y necesitan ser renovadas. Si es necesario cambiarlas, puedes apostar por este 'pack' de dos (el más vendido de Amazon con más 12.000 valoraciones). Están elaboradas con un tejido de aloe vera que es, además, antiácaros y antibacterias. Son de viscoelástica y ayudan a reducir los puntos de presión en el sueño y permiten un descanso profundo. Están disponibles en medidas, de 70 a 150 centímetros.

De aloe vera, antiácaros y antibacterias. Amazon

En Heraldo Shopping buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.