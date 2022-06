Consejos para sacar el máximo partido a un robot aspirador y aprovechar la oferta de Cecotec: ¡Conga 1990 a mitad de precio!

Si hay un robot que nos ha facilitado la vida de verdad es el aspirador, que aspira y friega nuestra casa mientras nosotros podemos dedicarnos a oras tareas o a descansar. Es una forma de ahorrarse tiempo y dinero segura, pero, podemos sacar de este 'gadget' más provecho del que nos imaginamos. Por ejemplo, deberían utilizarse barreras virtuales porque, aunque estos robots cuentan con sensores para detectar los obstáculos, podemos intentar que no sobrepasen ciertas zonas peligrosas con estas barreras. Si no queremos que se lance por las escaleras o se meta debajo de un sofá estrecho, podemos colocar unas cintas (que vienen con muchos robots) y que estas actúen de barreras virtuales para que no las cruce el aspirador.

Otro de los consejos para sacar el máximo partido a tu robot es programarlo para que limpie cuando no estás en casa. Solo tienes que marcar a qué hora quieres que empiece a trabajar y asegurarte de que el depósito está vacío para que pueda funcionar. De esta forma, seguro que amortizamos la inversión que supone comprar un robot aspirador. Aunque, esta inversión no tiene por qué ser alta. Gracias a la marca española Cecotec podemos tener un robot aspirador de última generación por menos de 150 euros. Y es que, ahora se encuentra rebajado el Conga 1990 Connected hasta la ¡mitad de su precio!

Tu casa no será un obstáculo para la Conga 1990 Connected, gracias a sus sensores de proximidad, antichoque y anticaída. Cecotec

Ideal para mascotas

Sus 1400 Pa de potencia de succión se maximizan gracias al sistema ForceClean garantizando un suelo limpio en todo momento. Y si hay mascotas en casa, el cepillo BestFriend Care es ideal para mascotas y pelo largo. Da igual también que en los suelos de tu casa haya alfombras, porque este modelo es ideal para limpiarlas y posee la potencia exacta para hacerlo.

Aunque, desde Heraldo Shopping debemos apuntar el tercer consejo para sacar el máximo partido a un robot aspirador: cuidado con los flecos de las alfombras porque podrían engancharse en los cepillos del robot, por eso, antes de ponerlo en marcha deberíamos esconder los flecos balo la almohada para que nada impida que el robot continúe con su labor de limpieza.

