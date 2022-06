El triángulo de hielo tiene su réplica en calor

La semana de la ola de calor vivida en Aragón entre el pasado martes y este lunes, con termómetros que han alcanzado los 40 grados o incluso los han superado, ha provocado incendios, golpes de calor, pérdidas agrícolas y piscinas saturadas.

Este adelanto de la canícula a mediados de junio procede del cambio climático y la influencia del desierto del Sáhara en el sur de Europa, como señaló a HERALDO el director de Aemet (Agencia Estatal de Meteorología) en Aragón, Ricardo Requena. Avisó de que la ola de calor va a llegar casi hasta el próximo jueves, momento en que se notarán los efectos del cierzo, tras dos semanas de extremas temperaturas. Pero el calor no llega a todos los lugares por igual.

El primer municipio que alcanzó los 40 grados fue Alhama de Aragón el pasado martes día 14. En segunda posición quedó Quinto, con 39.8, una localidad que ha estado en los seis días históricos de este gran adelanto de las temperaturas veraniegas (hoy empieza el verano astronómico a las 11.14). “Mucha paciencia y aire acondicionado”, han sido los consejos que ofrece el alcalde José María Castejón. “Abrimos la piscina municipal el 10 de junio antes que nunca. Ha estado llena de los vecinos de aquí y de otras pueblos de alrededor que tenían la suya cerrada como los de Cetina”, precisa.

Balneario Termas Pallarés en Alhama de Aragón, en Zaragoza Jesús Macipe

Los efectos del calor para Alhama de Aragón llevan al edil a comparar las elevadas temperaturas con los 18 grados bajo cero que vivieron por el efecto de Filomena el 12 de enero de 2021. Cree que su municipio es “de récord” en un sentido o en el otro. “El calor es insoportable y no se refresca la temperatura ni por la noche ni por la mañana. Parecen las noches de julio y agosto”, compara.

El alcalde de Alhama de Aragón es agricultor y ganadero y resalta que este mes de mayo ha sido muy seco y ahora van a pagar las altas temperaturas vividas en la cosecha del cereal.

El termómetro que más ha escalado esta semana en Aragón ha sido el de La Almunia de Doña Godina, que alcanzó los 42.6 grados el pasado sábado, pero al final no se batieron los récords del mes de junio que se mantienen en 2019 (43,5). La alcaldesa Marta Gracia comenta que le han informado desde el centro de salud de que han aumentado estos días las asistencias y salidas para atender a las personas mayores.

Imagen de archivo de la recogida de fruta en La Almunia. P. E.

“Es muy duro para la gente mayor llegar a estas temperaturas y el único consejo es que salgan poco de casa", recomienda la alcaldesa a sus vecinos en un municipio que está a 300 metros de altura y ha superado los 40 grados varios días de esta semana. Aun así, tiene claro que “en un pueblo se vive mejor que en una ciudad como Zaragoza” porque el efecto del alquitrán de las calles hace multiplicar el calor.

Bromea la alcaldesa de La Almunia diciendo que “no saben qué hacer para salir en la prensa”, pero ya en serio reconoce que las temperaturas extremas de este año provocaron la helada que les hizo perder la cosecha de buena parte de albaricoques o cerezas, que se suelen vender este mes de junio.

A Luis Carlos Marquesán, alcalde de Híjar, el calor del verano en su pueblo no es noticia porque están “acostumbrados” a superar los 40 grados, aunque reconoce que se han adelantado las fechass. “Se nota que será muy larga la ola de calor y que hay una falta de costumbre porque la gente está más agobiada”, comenta.

No pudieron adelantar la fechas de abrir la piscina, previstas para el pasado sábado 18, pero también explica que no conoce afectados por indisposiciones que haya provocado el exceso de calor. “Desde las tres a las siete de la tarde no sales de casa y la gente se queda en el patio de las viviendas antiguas o ponen el aire acondicionado en las nuevas porque te sientes obligado”, comenta el edil hijarano. Considera que esta localidad se encuentra en el valle del Ebro y “el calor se concentra” entre la hondonada para el río Martín y las dos elevaciones que disponen.

Panorámica de Híjar. Telefónica

Aun así, tiene muy claro que lo peor de estos extremos de temperaturas llegan en las noches tropicales, que obstaculiza dormir porque hasta las seis de la madrugada no bajan a los 22 grados. “Igual tenemos que repartir difuminadores de agua por la calle, como en el sur, o toldos para tapar a los vecinos”, apunta como futuras costumbres que puede obligarles la llegada del verano por adelantado en junio.

A Víctor Bonet, responsable de comunicación del Ayuntamiento de Fraga, el exceso de calor que puso su localidad en cabeza de Aragón el pasado jueves con 41,3 grados les ha servido para prevenir a los vecinos ante el riesgo de incendios que han eludido de momento por la “sensibilización ciudadana”.

Imagen de archivo de Mercofraga. H. A.

Los fragatinos se muestran “acostumbrados” al aumento del calor, que ya vivieron el pasado mes de mayo en un año que arrastra “escasez de fruta” por la helada de marzo y pérdidas de albaricoques, paraguayos y nectarinas, que son sus estrellas en el mercado de junio.

Tenían prevista abrir la piscina el pasado 12 de junio y han notado que se ha llenado de usuarios antes que otros años por la mera “percepción visual”, pero desconocen si el centro de salud ha recibido más vecinos afectados por el calor de estos días. “Estamos acostumbrados al supercalor”, reconoce Víctor Bonet y el adelanto del verano a la segunda semana de junio todavía no les ha movilizado para frenarlo.