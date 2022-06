Mantener ordenada la cocina no es una tarea imposible gracias a los recipientes mejor valorados de Amazon

Mantener la cocina limpia y ordenada no es una tarea fácil, pero tampoco es imposible, basta con limpiar a la vez que cocinamos, guardar cada cosa en su sitio y no amontonar ingredientes o utensilios de cocina sin sentido. No obstante, cuando queremos cocinar empezamos a abrir armarios, a darnos cuenta de que hemos comprado dos paquetes de lo mismo o de que deberíamos haber comprado pasta para la receta que queríamos hacer. Pero, con independencia de la eficacia de nuestra planificación, necesitamos disponer del espacio, las técnicas y los recipientes adecuados para guardar todos los alimentos de la forma más eficiente. Y esto solo se consigue con un 'pack' de recipientes con sellado fácil y de diferentes tamaños para almacenar los ingredientes que más usamos.

Si apostamos por lo botes de silicona o plástico duro (libre de BPA) para almacenar los alimentos, podemos empezar a comprar a granel para ahorrarnos dinero, organizar nuestra despensa, liberarla de pequeños paquetes y, como no, minimizar el consumo de plástico. Y, dentro de esta nueva forma de organización más práctica para mantener ordenada nuestra cocina, los recipientes de la marca GoMaihe, disponibles en Amazon, son los más vendidos y económicos. Poseen la etiqueta 'Amazon Choice', que el 'ecommerce' otorga a aquellos productos con mejor relación calidad-precio, sus casi 5.600 valoraciones lo avalan y, además, ahora se encuentran un 18% rebajados.

¡El mejor en cuanto a su relación calidad-precio! Amazon

Con pegatinas para evitar confusiones

Cada uno de estos prácticos botes de cocina está equipado con una tira de sellado de silicona y cuatro cerraduras de medición para asegurar que el agua o el aire no puedan entrar y garantizar la frescura de los alimentos. Además, este 'pack' viene con pegatinas para marcar el contenido de cada uno de los botes y con cuatro cazos de diferentes tamaños para medir la cantidad que necesitamos para las diferentes recetas.

En Heraldo Shopping buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.