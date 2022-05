Orden en la nevera: cómo organizar los alimentos para ganar espacio y que se conserven más tiempo

El frigorífico es un electrodoméstico imprescindible en todos los hogares. Funciona 24 horas al día y todos los días del año. Es básico para conservar durante más tiempo los alimentos, pero consume el 30% de la energía de todos los aparatos de casa, según explica la OCU. Por eso, mantenerlo ordenado y limpio es clave para ahorrar en la factura de la luz. Una nevera ordenada es fundamental, además, para que los alimentos no se echen a perder y reducir el gasto en la cesta de la compra.

Sin embargo, y a pesar de lo importante que es para la economía doméstica, no siempre invertimos en tiempo y herramientas para mantener organizado el frigorífico. Después de darle la vuelta al armario y sacar las prendas de verano, es nuestra oportunidad de vencer la pereza y poner en práctica algunos trucos para almacenar correctamente cada alimento y que la temperatura se distribuya correctamente. Para empezar no debemos la nevera para que circule correctamente el aire frío: si sobrecargamos el electrodoméstico haremos que trabaje más y puede estropear la comida. Evitar que los alimentos toquen las paredes y que se toquen entre sí y aumentará su vida. En la parte superior del frigo (la menos fría) podemos colocar leche, yogures y quesos. En los cajones, las verduras y las frutas (en recipientes con agujeros para que respiren). La carne, el pescado y los embutidos van a la parte inferior (en envases con tapa para que los líquidos no se derramen). Y, nada de guardar los huevos en la puerta porque es la zona menos fría y con más oscilación de temperatura. Además, en Heraldo Shopping te recomendamos tres accesorios que nos facilitarán el trabajo.

Soluciones para poner orden en la nevera

- Organizador de cajones extraíble. Un truco muy útil que aumenta los huecos útiles para guardar alimentos, en especial los más sensibles y los mantiene separados y ordenados. Es apropiado para frutas y hortalizas o los quesos. Estos organizadores vienen en packs de varios tamaños y todos cuentan con ranuras para que los alimentos ventilen.

- Cajas apilables y transparentes. Nos permiten organizar los distintos productos según nuestras necesidades y cuentan con un tirador para sacarlas fácilmente. Evitan que se mezclen los alimentos y eliminan la contaminación cruzada. Además, quedan fenomenal en la nevera y podemos usarlas para ordenar la despensa o el armario.

-Sin olores. Hay ocasiones en las que acabamos guardando abiertas frutas y hortalizas como la cebolla, el ajo, el tomate o los limones. Al dejarlas así corremos el riesgo de manchar el frigo y acumular olores. Por eso nos parece tan genial este set de cuatro recipientes específico para estas ocasiones.

Trucos para una mejor conservación

Junto a la alfombrilla conservante, que es un básico en todos los frigoríficos y deja pasar el aire entre los alimentos y evita el goteo y la humedad, en Heraldo Shopping nos hemos enamorado de los saquitos BeFresh que absorben el gas etileno de la fruta y retrasan su maduración. Es un sistema no invasivo que no interfiere en el ciclo de los productos y mantiene su aroma y sabor aumentando la vida de los alimentos.

