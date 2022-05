¿Conoces este truco para fregar el suelo y que quede reluciente?

Fregar el suelo es una de las tareas del hogar que más veces realizamos a lo largo de nuestra vida y casi siempre la hacemos de forma mecánica sin pararnos a pensar. Usamos la fregona de siempre una para todo, y los productos de toda la vida. Sin embargo, si ponemos un poco de cuidado en esta actividad el resultado es mucho mejor y nuestros suelos ganarán años de vida en perfecto estado.

¿Cómo fregar bien el suelo? Los expertos aseguran que lo ideal hacerlo al menos una vez a la semana, sobre todo las zonas más transitadas de la casa, pero en hogares con niños o con mucho trasiego, estas áreas hay que limpiarlas más a menudo. En Heraldo Shopping hemos elaborado una pequeña lista de consejos básicos que son importantes para limpiar todo tipo de superficies: cerámica, madera, piedra o parqué que te ayudarán a conseguir un resultado impecable en solo tres pasos.

Paso 1: Elimina el polvo y aspira. Si buscas que los suelos queden brillantes, el primer paso es quitar el polvo de los muebles. Después debes retirar las sillas y los objetos que hay sobre el suelo para dejar espacio porque toca aspirar ya que es muy difícil fregar correctamente un suelo lleno de polvo. Si buscas una buena aspiradora sin cable, el modelo 3.60 de Rowenta es capaz de alcanzar todos los rincones sin importar lo bajo que sea el mueble, gracias a su tubo flexible. Por eso es uno de los modelos favoritos de los usuarios de Amazon y durante unos días tiene un 21% de descuento.

Paso 2. Friega correctamente. Para ello necesitarás un producto de limpieza adecuado a cada superficie: si el suelo es de piedra necesitarás un producto con PH neutro; si necesitas limpiar parqué usa un producto especializado que no sea agresivo con el barniz, olvídate del vinagre porque a la larga se come el brillo. Es importante que la fregona que uses esté limpia y que no tenga exceso de agua, solo húmeda. A veces conseguir escurrirla bien es difícil, pero con el juego Turbo de Vileda solo hay que usar el pie para conseguir un escurrido óptimo sin esfuerzo. Este set incluye el cubo una fregona giratoria 2 en 1 de microfibra que llega a todos los rincones y que se puede lavar en la lavadora por solo 35 euros en Amazon.

Un truco de expertos

En Heraldo Shopping hemos encontrado un truco muy sencillo de la popular 'tiktoker' @tanyahomeinspo que comparte consejos de limpieza y orden en el hogar. Ella propone colocar un recipiente de agua caliente y el producto de limpieza dentro del cubo de la fregona y empapar en él el mocho. Después de pasarlo por el suelo se escurre en el cubo y el agua sucia cae al fondo así no se vuelve a utilizar para fregar de nuevo. Es ingenioso y sencillo.

Paso 3. Ventila. Ahora que ya sabes cómo fregar bien el suelo, puedes mantenerlo limpio y brillante solo te queda ventilar. Esta es la clave para que tu casa huela bien y no quede concentrado el olor de los productos de limpieza. Abrir las ventanas ayuda a que el suelo seque antes y evita los olores desagradables.

