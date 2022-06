Qué regalar y cuánto dinero poner para el regalo de fin de curso del profesor

Una mochila, un bolso o una foto de la clase enmarcada. Hay quienes prefieren ser originales y comprar unos calcetines personalizados, mientras que otros optan por ir a lo seguro y comprar, por ejemplo, una cesta de embutidos. En todo caso, hacer un regalo al profesor cuando finaliza el curso se ha convertido en una tradición, o quizás incluso en una obligación que asumen la mayoría de progenitores. En algunos colegios se hace únicamente cuando se cambia de ciclo o si el docente se va a jubilar, mientras que en otros es una costumbre de todos los finales de curso. Dependiendo del poder adquisitivo y del grado de satisfacción con el profesor, hay quienes no solo aportan al regalo de toda la clase, sino que también compran un detalle individual.

En la tienda de regalos Shuave, situada en el centro de la capital aragonesa, son conocedores de las últimas tendencias. “Están los que vienen a comprar el regalo de toda la clase, que suelen tener un presupuesto de entre 60 y 80 euros y suelen optar por mochilas y bolsos. También hay quienes vienen a por un detalle individual y se suelen gastar entre 10 y 15 euros. En este caso suelen adquirir tazas, llaveros, tarjeteros o calcetines”, ha afirmado el dueño de la tienda, Ángel Elipe, que estima que todos los años notan la misma afluencia de gente en estas fechas y por esta razón. “Es verdad que se suelen hacer detalles cuando los niños son pequeños, pero sí que hemos tenido clientes adolescentes que venían a comprar un regalo a su profesor”, sostiene.

Ángel Elipe, dueño de Shuave, con una de las mochilas que suelen regalar los alumnos a los profesores. HA

Hay familias que se gastan hasta 25 euros en el regalo de fin de curso del maestro. Eva Castillo, Beatriz Vela y Raquel Molina han acudido este martes a la tienda de Elipe para hacerse con los regalos para los profesores de sus hijos del colegio Escolapios de Zaragoza. Molina tiene hijos en 5º y 1º de Primaria, Castillo en 3º y Vela en 1º. “Cada clase tiene un presupuesto dependiendo de los padres que quieren colaborar o no. Nosotros solemos poner siempre 5 euros, pero si hay familias que ponen menos, no pasa nada. Es la voluntad. El hacer un regalo suele depender de cómo nos ha parecido a los padres la labor que han hecho los profesores durante el curso”, han asegurado.

Castillo tiene intención de hacerle a la tutora un regalo individual, además del de toda la clase. “Me gastaré unos 20 euros y compraré una joya o un monedero. Con el dinero de toda la clase, 70 euros, vamos a comprar un bolso”, ha apuntado. Por su parte, Molina tiene intención de comprar un “capazo y un monedero” con 85 euros, al igual que Vela, pero con un presupuesto de 65 euros. “Yo también invertiré 17 euros o así en comprar unos pendientes por mi cuenta. Se ha portado muy bien la tutora de este año”, asegura Molina.

Eva Castillo, Beatriz Vela y Raquel Molina, en la tienda Shuave. HA

En el colegio Cardenal Xaviere de plaza San Francisco también suelen invertir 5 euros por niño. “En la ESO ya no se suele hacer, como mucho de manera individual y en Infantil y Primaria es más habitual cuando termina el ciclo. Los niños ayudan a los padres en el regalo. Acostumbran a decirnos cuáles son los gustos de los docentes para poder acertar con el detalle.”, explica Beatriz Claramunt, presidenta del AMPA del centro.

En el CEIP Miraflores, también se apuntan a tener un detalle con el profesor, aunque solo cuando finalizan ciclo o se va a jubilar. “Es verdad que si tenemos un tutor interino y el próximo año no va a estar, también tenemos un detalle”, ha explicado una madre de este centro. Generalmente, ha apuntado, las familias contribuyen con 5 euros. “Cada clase tienen un progenitor como delegado y es la persona que se encarga de organizarlo a través del chat de la clase. El dinero se recauda en efectivo o por bizum”, ha reconocido, al mismo tiempo que ha insistido en que el regalo se entrega de parte de toda la clase, aunque haya familias que no hayan contribuido. “Hay personas que no están de acuerdo en poner dinero para una persona que. al fin y al cabo está haciendo su trabajo, pero hay otros que quieren reconocer su labor”, ha apuntado.

En otros centros, como en el CEIP Cesáreo Alierta, el detalle es un recuerdo. “Nosotros hacemos una foto a los niños y la enmarcamos para la profesora. Ponemos 50 céntimos. Es más un detalle que un regalo en sí. Sin embargo, este año, hemos puesto 8 euros para regalar también una bata y una bolsa personalizada”, explica un padre de Infantil.