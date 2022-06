Fin de curso en Paniza con la reforma del colegio sin solucionar

La reforma del grupo escolar Felisa Gambón y Santiago Hernández, en Paniza, pertenecientes al colegio rural agrupado La Cepa, ha devenido en una "desilusión" entre los miembros de la comunidad educativa del centro. En el proyecto anunciado por el Departamento de Educación y valorado en 198.000 euros se contemplaba la sustitución urgente del cuarto de la caldera y, al mismo tiempo, la construcción de un corredor que uniera los diferentes bloques de aulas y unos nuevos baños. De esas tres intervenciones, para las que desde noviembre se contemplaba un plazo de ejecución de tres meses, solo se ha concluido la primera.

Así lo detalla Laura Vitaller, presidenta de la Asociación de Madres y Padres, que se muestra "decepcionada". "Empezamos el curso tarde, conseguimos que empezasen las obras y nos llegamos a ilusionar, pero después de esto solo siento impotencia", confiesa la portavoz. De esta forma, hace hincapié en que "toda la comunidad educativa, los alumnos, los profesores, los padres y el Ayuntamiento han hecho un gran esfuerzo". Aunque reconoce que "dan ganas de tirar la toalla", indica que "buscaremos la forma de que se acabe la obra".

"Empezamos el curso tarde, conseguimos que empezasen las obras y nos llegamos a ilusionar, pero después de esto solo siento impotencia"

Desde noviembre, los 45 escolares tienen su espacio formativo en la casa de cultura de la localidad, perteneciente al Ayuntamiento. "Están todos allí, hay varias salas, pero no es el lugar para una estancia tan larga, porque los de quinto y sexto están apiñados", relata Vitaller. Así, tampoco cuentan con una pizarra que se pueda colocar en un espacio con visibilidad y el verano y las altas temperaturas hacen el resto. "Lo único que se ha hecho hasta ahora es solucionar el grave problema de seguridad que existía con la caldera, pero en eso y en levantar el bloque de los baños sin equipar no se puede ir todo el presupuesto", se cuestiona la portavoz.

En este sentido, Vitaller explica que "los baños tienen las conexiones, pero ni están alicatados ni tienen los lavabos ni los retretes". Además, explica que "según la ubicación elegida para el nuevo cuarto de la caldera y los baños, no se va a poder hacer el pasillo que una todo el centro y que evitaría que los pequeños tuvieran que salir al patio". "Es un elemento necesario, especialmente en invierno y especialmente en Paniza", incide.

Desde el Gobierno de Aragón detallan que las actuaciones que no se han realizado "siguen el proceso habitual en cuanto a la realización de obras en centros educativos y se realizarán próximamente", sin llegar a concretar la fecha exacta. Sí que especifican que el cambio de la caldera se "ejecutó de urgencia" para "mejorar cuanto antes el bienestar del alumnado". Por su parte, fuentes del Departamento de Educación explican que no les consta que por la ubicación de la caldera y los baños no se pueda hacer el corredor y aseguran que los estudiantes ya podrían volver a sus aulas.

Desde el Ampa explican que nadie les ha notificado el fin de las obras y que puedan regresar al espacio educativo, que se mandó una petición de información el 5 de mayo y no ha sido respondida.