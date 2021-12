Los siete mejores trucos de cocina de mi abuela, explicados científicamente

2

Legumbres a fuego lento

Mi abuela tenía claro que no hay mejor antídoto contra los gases que nos hinchan la tripa tras comer un plato de legumbres que optar por una cocción larga y lenta. Estaba en lo cierto, porque es la mejor manera de asegurar que los hidratos de carbono de las lentejas, las alubias y los garbanzos se rompen, descomponiéndose en azúcares simples que somos capaces de digerir. Y ya no tenemos que poner a trabajar a las bacterias que viven en nuestro intestino, que, cuando fermentan las fibras que no somos capaces de digerir, liberan gases a diestro y siniestro.