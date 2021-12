Los segundos nietos de los reyes eméritos pasan a la primera línea

Hasta ahora eran Froilán y su prima Leonor quienes copaban los titulares. Él, por sus amoríos y fiestas con salidas de tono, y ella por su labor institucional como heredera al trono español. Siguen siendo protagonistas indiscutibles, sin embargo, durante este año, los segundos nietos de don Juan Carlos han ganado enteros: Victoria Federica Marichalar, Pablo Nicolás UrdangarIn y Sofía de Borbón han conseguido hacerse un hueco en la crónica social por méritos propios.

Victoria Federica ha sido la sorpresa de la temporada. Llevaba meses apuntando maneras en las redes sociales y aparecían las primeras crónicas sobre su intención de convertirse en influencer aunque no acababa de despuntar. Sin embargo, su aparición estelar en los premios Elle Style Awards con un estilizado vestido azul pavo de terciopelo y una gran abertura lateral marcó un antes y un después en sus apariciones públicas. Desde entonces la hemos visto en otras ocasiones junto a su novio, Jorge Bárcenas, en numerosas fiestas en las que ella intervenía como una influencer más. Victoria Federica se ha convertido en una imprescindible de cualquier evento de postín que se precie.

La hija de Jaime de Marichalar parece seguir los pasos de su padre, muy amante de la moda, y no ha faltado a la Paris Fashion Week. Las claves de su nueva imagen, ojos mucho más marcados, cabello recogido y diseños que potencian su figura.

Su primo Pablo Nicolás, el segundo hijo de Cristina de Borbón e Iñaki UrdangarIn, también es cada día más popular. Su último vídeo viral, el que ha protagonizado mientras esperaba el metro en Barcelona. Tres jóvenes se pusieron a grabar un Tik Tok en la estación de Diagonal cuando desde el otro andén dos chicos se incorporaron al baile de forma espontánea. Para su sorpresa, uno de ellos era el sobrino del rey Felipe, que se caracteriza por ser abierto, espontáneo y divertido.

@andreaferrer a ver si tiktok hace su mágia i los encontramos🤞🏼🤞🏼🤞🏼🤞🏼 ♬ Title - Meghan Trainor

Pablo Urdangarín ha heredado el amor de su padre por el deporte y desde el verano entrena con el Barça de balonmano, donde ya estuvo en las categorías inferiores. Aunque no es conocido por acudir a fiestas y no suele estar cómodo ante los paparazzi, como cualquier joven de 20 años, no tiene los mismos reparos con las redes sociales y su perfil de Tik Tok tiene más de 16.000 seguidores. Apariciones como las de la semana pasada lo ponen especialmente de actualidad.

En el caso de la infanta Sofía, su salto a la primera línea ha llegado con la marcha de su hermana a estudiar a Gales. Aunque su perfil más espontáneo y su franca sonrisa han hecho que se gane el afecto de muchos, la princesa Leonor copaba los titulares como heredera. Sin embargo, el pasado 12 de octubre aparecía por primera vez en un acto oficial sin su hermana y se convertía en objeto de todas las miradas.

Tras saludar a las autoridades se dirigía al paco real donde seguía el desfile militar a la derecha del rey Felipe. Todo habría quedado en una crónica más si no hubiese sido por Carmen Lomana.

La comentarista no dudó en criticar el estilismo de la joven haciendo referencia a su cabello suelto como «melena a lo Pantoja». Aunque su declaración más polémica fue la que hacía referencia a sus piernas: «No hubiera enseñado tanto muslo. Tiene unas piernas que no ha salido a su madre, ha salido a la otra parte, las tiene un poco gordas». Unas palabras que escandalizaron a muchos y que desataron una ola a favor de la hija menor de los reyes de las que después se desdijo y tuvo que pedir perdón.