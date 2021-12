La peluquera que peina a codiciadas melenas de famosas

No se considera ‘influencer’, "como mucho ‘pelufluencer’". Y lo es. Los estilismos capilares de Patrizia Sánchez (Madrid, 1983) son fácilmente reconocibles por su personal estilo bohemio, natural, romántico y juvenil que adoran tanto novias como celebridades. La peluquería llegó como un complemento de su labor como maquilladora, pero tornó en motor de su trabajo. «Las clientas me pedían que las peinase porque cuando iban al salón de belleza se veían muy ‘señoras’ y yo daba un toque fresco». Una frescura que captó la atención de la popular firma de herramientas para el cabello GHD, de la que es embajadora desde hace un década. "Me han dado formación, técnica y visibilidad", dice agradecida por un vínculo con el que ha llegado a formar parte de editoriales de revistas, importantes campañas publicitarias, portadas de discos o alfombras rojas.

Ya había texturizado las melenas de la ‘socialité’ Olivia de Borbón, la modelo Romina Belluscio o la cantante Ana Guerra cuando hubo un punto de inflexión en su carrera con nombre y apellido: María Pombo. Suyo es el peinado de la mediática boda de la empresaria con Pablo Castellano. Curiosamente, esa original trenza que acaparó portadas de revistas y blogs de belleza y fue una inspiración para otros peluqueros no se la ha vuelto a realizar a nadie, excepto a una niña fanática de la ‘influencer’ que la solicitó para su comunión. "No encuentro el sentido a que nadie me la haya pedido, quizá piensan que me voy a negar", comenta.

Peinados realizados por Patrizia Sánchez. Vocento

La última de su larga lista de clientas populares –con permiso de Miguel Ángel Silvestre o Mario Vaquerizo– es Victoria Federica. Esta acudió a la fiesta de Möet Chandon con una denominada coleta de burbujas "de máxima actualidad" con la que estaba muy favorecida y casaba a la perfección con el elegante vestido plateado firmado por el modista Lorenzo Caprile. "Era un estilo pulido, en línea con los ‘looks’ de sus últimos eventos", explica sin ofrecer ningún detalle más. Tanta es su discreción que su madre vio a Victoria Federica en televisión y tuvo que llamar a Patrizia para preguntar si ese peinado era suyo, aunque lo daba por sentado.

Desaprender

Su madre, al igual que su abuela, siempre han sido un apoyo ante la oposición de su padre, que quería que su hija obtuviese un título universitario. Pero el paso del tiempo cambia la perspectiva y ahora es su fan número uno. Está muy orgulloso del futuro que se ha labrado con mucha constancia y dedicación en el sector de la belleza, con los pinceles de horno como sus primeras brochas y las cabelleras de sus ‘barbies’ como primera toma de contacto en un mundo en el que ha triunfado con sus trenzas y sus ondas, saltándose las normas establecidas. "Como digo a los asistentes a mis formaciones –relata–, vienen a ‘desaprender’ los conocimientos adquiridos". Un lema que está claro que funciona. Cuelga el cartel de completo en sus talleres para profesionales y ya tiene clientas con citas cogidas para el 2023.

Lo que no hace nunca es contar las novias con las que trabaja al año, aunque tiene todos los fines de semana ocupados.