Misterioso viaje de Rozalén y Marwán a Zaragoza para "hablar de amor"

"Estoy con la cara maquillada, con la basílica del Pilar detrás y con Rozalén". Así comenzaba el vídeo que el artista Marwán ha compartido este miércoles por la mañana en sus historias de Instagram. "¿Pero qué hacemos en Zaragoza tú y yo?", ha preguntado el madrileño junto a cantante de Albacete desde uno de los puentes sobre el río Ebro. Una cuestión que también habrá asaltado a los seguidores que les hayan visto. La respuesta, nada clara y con mucho misterio, la ha dado Rozalén. "Pues estamos hablando del amor", contesta la cantante en el breve vídeo.

Pero eso es todo lo que sabe porque Marwán ha culminado con un "ya lo desvelaremos". Así se han quedado sus seguidores, sin saber nada más. En ese mensaje ha incidido en la publicación en el resto de redes sociales. "Lo que sí os digo es que este es amor del bueno. La amo", decía en Facebook. También se les ha visto en la calle de Alfonso I con material de grabación tras ellos.

Rozalén tiene otra visita a Zaragoza este mes, será el 18 de diciembre en el Pabellón Príncipe Felipe, dentro de su gira 'El Árbol y el Bosque'. Por su parte, Marwán también tenía previsto ofrecer un concierto en la capital aragonesa el 1 de mayo de este año, programado en la Sala Mozart del Auditorio, pero se vio obligado a suspenderlo por causas médicas, por un traumatismo torácico.

Son habituales los garbeos de Rozalén por tierras aragonesas. El verano pasado recorrió el Pirineo aragonés. Estuvo en la Cola de Caballo y también en el valle de Bujaruelo. No faltó Boltaña en su periplo por las montañas aragonesas, desde donde ha compartió un vídeo ensalzando a La Ronda de Boltaña. "Y encima, nos abre las puertas de su casa La Ronda de Boltaña. Cada vez me enamora más nuestra tradición narrada a través de canciones. Como me sigan tratando así no sé qué va a pasar...", afirmó la cantante en la publicación.