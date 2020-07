Rozalén asocia Bujaruelo a la letra de una de sus canciones

Tras visitar la cola de Caballo el pasado fin de semana, la cantante albaceteña María Rozalén ha vuelto a publicar este martes en sus redes sociales varias fotografías de su viaje por el Pirineo aragonés. Esta vez, la cantante ha hecho parada en el valle de Bujaruelo, donde la compositora ha quedado maravillada por sus verdes praderas, que han evocado la letra de una de sus canciones, la sonada 'Puerta Violeta', convertida en himno contra la violencia de género.

"He vuelto al 'prado verde muy lejos de aquí' de mi Puerta Violeta... Aquí. Exactamente aquí me trajo mi mente. A Bujaruelo del Pirineo Aragonés. Me lo debía. 💜#CuriosidadesQueEscondenLasCanciones", confiesa la cantande en una publicación realizada este martes en su cuenta oficial de Facebook.

La publicación, que acumula en unas horas miles de reacciones, ha desatado un aluvión de elogios por parte de numerosos seguidores de la artista, que se declaran también admiradores de este recóndito valle pirenaico.

"Estoy tan enamorada del Pirineo que cada vez que quiero evadirme mi mente me lleva allí (soy de Cadiz y pilla un poco lejos)", le comenta una usuaria de Facebook.

"Qué paisajes más maravillosos. El pirineo aragonés me cautivó hace dos años. Iré en cuanto pase todo esto", afirma otra visitante, que se declara también enamorada de estas montañas.

Otras seguidoras de Rozalén, tan sorprendidas como la propia artista por esta curiosidad que esconden sus letras, se ven reflejadas en el pensamiento de la cantante albaceteña y coinciden con ella en la "emoción" y el sentimiento que despierta perderse de vez en cuando por estos recónditos parajes naturales.

"Me llega al alma esa canción. La vivo. Podría recrearme siempre en ese mismo prado sin saber que era él. Pinté mi puerta violeta y al traspasarla doy gracias por mi nueva oportunidad. Me emociona Bujaruelo, el puente de San Nicolás, el río Ara... Precioso!!", afirma otra usuaria.

En busca de inspiración

Por su parte, la cantante, que parece recorrer estas montañas en busca de inspiración para seguir componiendo, ha hecho también parada en la localidad oscense de Boltaña, desde donde ha compartido un vídeo ensalzando la labor de su grupo local, La Ronda de Boltaña, al que dedica también en redes sociales unas palabras de agradecimiento.

"Y encima, nos abre las puertas de su casa La Ronda de Boltaña 💕 Cada vez me enamora más nuestra tradición narrada a través de canciones. Como me sigan tratando así no sé qué va a pasar...", afirma la cantante en su último post, dedicado a La Ronda.