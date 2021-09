Rozalén pone el broche de oro al festival Sonna Huesca en la Cartuja de Las Fuentes

La cantante manchega Rozalén ha puesto este sábado en la Cartuja de las Fuentes de Sariñena el broche de oro al Festival Sonidos en la Naturaleza, Sonna Huesca, que organiza la Diputación Provincial de Huesca. La artista ha aparecido sobre el escenario junto a toda su banda ataviada con un vestido ceñido de falda abierta y tonos champagne, y en seguida se ha dado cuenta de que algo no iba bien: "Ya sé que es el primer tema, pero me vais a perdonar; me he vestido de burbuja Freixenet y a este paso me vais a ver algo más que el vestido. Si me permitís, voy a ver si me pongo un imperdible". Lo que no ha podido evitar ya han sido las risas de sus músicos, con los que ha demostrado una complicidad envidiable.

El apuro inicial provocado por el viento reinante lo ha solventado Rozalén con la sencillez y la naturalidad con la que afronta todo, que dista mucho de cumplir con los estándares que se le presumen a la rutilante estrella de la música española que es. Rozalén ejerce de vecina del quinto; de conocida a la que hace tiempo que no ves. Con su amiga Beatriz Romero, interprete de lengua de signos, con la que baila, canta, sonríe, se abraza y termina dedicándole una canción; con los chóferes de los vehículos de su gira, que desplegaron entre risas una pancarta reivindicando su papel; con los integrantes de su banda, que parecen tocar en su eterna fiesta de cumpleaños, y con todo aquel que tiene alrededor.

El concierto ha comenzado con 'Este tren'. "Imagina...", algo que –además del imperdible- ha ayudado al público a meterse en el recital desde el primer instante. La primera parte del concierto ha sido más íntima, más reflexiva y profunda. 'Dragón Rojo', 'Será mejor', 'A tu vida', 'La Línea'... Tras el bloque de cantautora, de canción implicada, ha llegado la alegría de vivir que Rozalén había prometido. 'Vivir', la canción que grabó con Estopa y la salsera 'El día que yo me muera' ha sido el preludio del entusiasmo, que ha llegado con 'Amiga', la ranchera que le dedica a Beatriz, su intérprete y su amiga del alma.

La cantante ha demostrado durante el concierto una complicidad envidiable con sus músicos. DPH

En el último tramo del concierto, el público se ha sujetado a las sillas para no levantarse a bailar. "Estáis creando un género, el de bailar sentados. Yo creo que cuando todo esto pase os llevaréis las sillas a los conciertos", ha dicho Rozalén entre risas, mientras Beatriz Romero ha imitado el bailar sentados –que no pegados- del respetable.

La manchega ha dejado para el final el bloque de sus discos de oro y números 1. 'Y busqué', 'La puerta violeta', 'Girasoles' y 'El Paso del Tiempo'. Ha sido el no va más de un concierto de casi dos horas "en esta tierra, a la que quiero tanto", que los afortunados y afortunadas que lo han han presenciado, un total de 1.200, tardarán mucho en olvidar.

Vivere Memento en la ermita de Santa María de Chalamera

El Festival Sonidos en la Naturaleza, Sonna Huesca, finaliza este domingo en la ermita de Santa María de Chalamera, localidad natal del escritor aragonés Ramón J. Sender, de cuyo nacimiento se cumplen 120 años. Para conmemorar al autor de 'Crónica del Alba' y 'Réquiem por un campesino español', la Diputación Provincial de Huesca ha programado un recital de clausura a cargo de Vivere Memento, una formación castellano aragonesa que forman Luis Delgado, María José Hernández y Joaquín Pardinilla, tres músicos de larga trayectoria y numerosas complicidades musicales, que se reúnen de nuevo alrededor de un repertorio histórico para revisarlo y traerlo al presente de la mano de instrumentos medievales y electrónicos.